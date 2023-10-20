В России арестована сотрудница «Радио Свобода»

По мнению Следственного комитета, Курмашева должна была предоставить соответствующие документы для включения ее в реестр «иностранных агентов». При этом Министерство юстиции РФ, которое обычно само включает людей в этот список без предварительного уведомления, по своей инициативе почему-то в случае с Курмашевой этого не сделало.

Во время заседания суда в пятницу, где решался вопрос о продлении ареста журналистки, из слов судьи стало известно, что преследованием Алсу Курмашевой занимается отдел СК по расследованию особо важных дел, отмечает SOTA.

После многочисленных изменений репрессивного законодательства в России объявить «иноагентом» могут любого человека, кто находится под «иностранным влиянием». С конца 2022 года «иноагентам» запрещено преподавать в госучреждениях, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и работать членами избирательных комиссий.

«Алсу - очень уважаемая коллега, преданная жена и любящая мать двоих детей, - заявил исполняющий обязанности президента РСЕ/РС Джеффри Гедмин. - Она должна быть немедленно освобождена, чтобы иметь возможность вернуться к своей семье».