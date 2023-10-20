В России арестована сотрудница «Радио Свобода»

Гражданка США Алсу Курмашева отправлена в изолятор в Казани после того, как она была вынуждена приехать к родственникам. Это первый случай преследования по новой статье уголовного кодекса РФ – за отказ добровольно стать «иноагентом». На данный момент журналистке грозит до пяти лет лишения свободы.
Алсу Курмашева, журналист «Радио Свободная Европа / Радио Свобода», которое в России объявлено «иностранным агентом», отправлена в следственный изолятор города Казань по обвинению в отказе добровольно регистрироваться в реестре иноагентов.
Советский районный суд Казани 20 октября продлил на трое суток срок задержания редактора татаро-башкирской службы «Радио Свобода». Это время необходимо для продолжения сбора данных следствием, сообщает SOTA.
Гражданка и России, и США постоянно проживает в Праге. Но в мае 2023 года она въехала в Россию в связи с «неотложной семейной необходимостью». При попытке вылететь обратно в Чехию второго июня она была задержана в аэропорту Казани. У Курмашевой были изъяты все документы. Ее сразу оштрафовали за неуведомление российских властей о получении второго гражданства. Уголовная ответственность за молчание о других паспортах была введена в России после оккупации Крыма.
Все лето и половину осени Курмашева ждала возвращения паспортов, но 18 октября журналистка была задержана в рамках уголовного дела по части 3 статьи 330.1 УК РФ.
«Неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей 〈…〉 либо лишением свободы на тот же срок», - гласит статья Уголовного кодекса РФ, которая была введена на фоне войны в Украине в декабре 2022 года.
По мнению Следственного комитета, Курмашева должна была предоставить соответствующие документы для включения ее в реестр «иностранных агентов». При этом Министерство юстиции РФ, которое обычно само включает людей в этот список без предварительного уведомления, по своей инициативе почему-то в случае с Курмашевой этого не сделало.
Во время заседания суда в пятницу, где решался вопрос о продлении ареста журналистки, из слов судьи стало известно, что преследованием Алсу Курмашевой занимается отдел СК по расследованию особо важных дел, отмечает SOTA.
После многочисленных изменений репрессивного законодательства в России объявить «иноагентом» могут любого человека, кто находится под «иностранным влиянием». С конца 2022 года «иноагентам» запрещено преподавать в госучреждениях, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и работать членами избирательных комиссий.
«Алсу - очень уважаемая коллега, преданная жена и любящая мать двоих детей, - заявил исполняющий обязанности президента РСЕ/РС Джеффри Гедмин. - Она должна быть немедленно освобождена, чтобы иметь возможность вернуться к своей семье».
«У нас нет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом, - комментирует уголовное преследование журналистки представитель пресс-службы посольства США в РФ. - Мы в курсе сообщений о задержании Алсу Курмашевой. Когда гражданин США задерживается за границей, Госдепартамент работает над предоставлением всей необходимой помощи. Как только посольству или консульству становится известно об аресте гражданина США, сотрудник консульства незамедлительно запрашивает доступ к этому гражданину. Из уважения к ее частной жизни на данный момент нам нечего больше добавить».
Комитет по защите журналистов (CPJ) призвал освободить журналистку, задержанную «по надуманным уголовным обвинениям». В CPJ напоминают, что полиция Казани в августе 2022 года провела обыски в домах семи журналистов «Радио Свобода».
Российские СМИ утверждают со ссылкой на «источники», что Курмашева якобы получила данные о мобилизованных преподавателях одного из вузов Татарстана. Публикацию любых неофициальных данных о российской армии силовики РФ расценивают как «дискредитацию».
Алсу Курмашева по образованию филолог. Последние 25 лет она сотрудничала с «Радио Свобода» и до сих пор являлась редактором проекта «Свободы» - «Idel.Реалии», который освещает жизнь Татарстана. Этот онлайн-ресурс отдельно включен российским Минюстом в реестр «иностранных агентов». Супруг Курмашевой, Павел Буторин, является директором телеканала «Настоящее время» - проект «Радио Свобода».
Курмашева специализируется на освещении проблем этнических меньшинств в Волго-Уральском регионе России. Она освещала вопросы защиты и сохранения татарского языка и культуры на фоне растущего давления российских властей на коренные народы РФ.
В конце 2022 года издание «Idel.Реалии» при участии Курмашевой выпустило книгу «Нет войне» о жителях Поволжья, которые выступают против развязанной Путиным войны. Российские СМИ допускают, что эта книга может быть одним из пунктов уголовного обвинения журналистки.
В марте 2023 года в Екатеринбурге был задержан гражданин США, корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. ФСБ обвинила журналиста, который много лет жил и работал в России, по статье «шпионаж». Ему грозит до двадцати лет тюрьмы. Он находится в следственном изоляторе «Лефортово», где традиционно содержатся фигуранты дел, которые расследует ФСБ.