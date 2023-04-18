Мосгорсуд отказался освободить из-под ареста журналиста WSJ Эвана Гершковича

7 апреля Гершковичу официально предъявили обвинение по статье шпионаж (ст. 276 УК РФ) - по ней журналисту грозит до 20 лет лишения свободы. ФСБ объявила, что репортер WSJ «действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих гостайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России».

О каком именно заводе идет речь, неясно, но несколько СМИ предположили, что это может быть «Уралвагонзавод». Би-би-си писала, что Гершкович незадолго до ареста ездил в Нижний Тагил, где находится предприятие, вместе с французским фотографом Патриком Ваком.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Гершковича якобы взяли «с поличным», но до сих пор ни Кремль, ни спецслужбы не предоставили никаких свидетельств причастности журналиста к шпионажу.

Сам Гершкович «категорически отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью», сообщили в ФСБ. WSJ также «решительно» отвергла обвинения и сразу после ареста журналиста сообщила, что «будет добиваться немедленного освобождения нашего доверенного и преданного репортера».

После задержания Гершковича западные СМИ обратили внимание, что репортер стал первым со времен холодной войны американским журналистом, обвиненным в шпионаже. В 1986 году под такие подозрения попал сотрудник U.S. News & World Report Николас Данилофф. Спустя три недели его обменяли на обвиненного в шпионаже сотрудника советской миссии в ООН Геннадия Захарова.

Эван Гершкович во время апелляции в суде со своими адвокатами. На заднем плане в голубом пиджаке - посол США в России Линн Трейси. Фото: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP VIA GETTY IMAGES