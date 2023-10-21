Убийца Ирины из Ласнамяэ признал свою вину частично

Обвиняемый - 28-летний Дмитрий Воронин - не отрицал обвинений в убийстве, но не согласился с тем, что убийство было совершено мучительным или жестким способом, сообщает rus.err.ee .

Еще на весенних заседаниях прокуратура предъявила обвинение Воронину по статье 114 Пенитенциарного кодекса «Убийство при отягчающих обстоятельствах», а защита Воронина настраивала, что его надо судить по статье 113 «Убийство».

По статье 113 предусмотрено тюремное заключение на срок от шести до пятнадцати лет, а по статье 114 может грозить тюремное заключение на срок от восьми до двадцати лет или даже пожизненное тюремное заключение.