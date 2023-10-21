Убийца Ирины из Ласнамяэ признал свою вину частично

В Харьюском уездном суде в пятницу, 20 октября, стартовал процесс по делу об убийстве в столичном районе Ласнамяэ 54-летней Ирины.
Обвиняемый - 28-летний Дмитрий Воронин - не отрицал обвинений в убийстве, но не согласился с тем, что убийство было совершено мучительным или жестким способом, сообщает rus.err.ee.
Еще на весенних заседаниях прокуратура предъявила обвинение Воронину по статье 114 Пенитенциарного кодекса «Убийство при отягчающих обстоятельствах», а защита Воронина настраивала, что его надо судить по статье 113 «Убийство».
По статье 113 предусмотрено тюремное заключение на срок от шести до пятнадцати лет, а по статье 114 может грозить тюремное заключение на срок от восьми до двадцати лет или даже пожизненное тюремное заключение.
По словам прокурора, в ходе проведенного уголовного следствия выяснилось, что смерть Ирины наступила не сразу: ей пришлось пережить душевные и физические мучения, вызванные действиями Воронина
Согласно обвинению, Воронин стал захаживать в принадлежавший жертве цветочный магазин на улице Паазику еще осенью 2022 года, и несмотря на то, что Ирина просила Дмитрия перестать это делать, он продолжал ей досаждать, а в январе решился ее убит.
Судебное следствие по делу продлится до 13 ноября.
Напомним, что Ирина исчезла 16 января этого года вечером, когда завершился ее рабочий день, но она так и не вернулась домой. Близкие сообщили в полицию об исчезновении таллиннки на следующий день вечером, и полиция сразу приступила к выяснению обстоятельств исчезновения Ирины. В ту же ночь полиция обнаружила тело Ирины и ее автомобиль в Ласнамяэ, рядом с Нарвским шоссе.
Руководитель отдела по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес рассказал, что в результате расследования, которое длилось почти сутки, подозреваемый в убийстве был задержан 18 января.
Подозреваемый ранее был известен правоохранительным органам и также отбывал тюремный срок.