Убийца Ирины из Ласнамяэ предстал перед судом. Адвокат: «Не хочу, чтобы мой клиент неожиданно получил пожизненное»

В понедельник вечером, 16 января, после окончания рабочего дня, владелица цветочного магазина Ирина не вернулась домой. Близкие сообщили в полицию о ее исчезновении во вторник вечером, и полиция сразу приступила к поискам.

18 января около двух часов ночи на пустыре у Нарвского шоссе в Ласнамяэ полиция обнаружила тело женщины со следами насилия.

В 19:00 этого же дня в Таллинне в Ласнамяэ полиция задержала 28-летнего мужчину, который подозревается в убийстве найденной ночью мертвой Ирины.

20 января, суд рассмотрел за закрытыми дверями ходатайство Пыхьяской префектуры об аресте подозреваемого.

Судебное заседание

За семь минут до начала заседания в зал ввели подсудимого Дмитрия Воронина. На месте присутствовали судья Айме Ивансон, адвокат Ахто Сиренди и прокурор Лаури Йыги. Слушание длилось около получаса.

Первое слово дали защите. По словам Сиренди, статья, по которой предъявили обвинение Воронину, не пропорциональна степени тяжести совершенного им преступления: он считает, что убийство Ирины нельзя определить как совершенное мучительным или жестоким способом. Именно поэтому он просил судить Воронина по статье 113, убийство.

«На основании доказательств обвинительное заключение было составлено в соответствии со статьей 113, а обвинение предъявлено по статье 114. Другими словами, в обвинительном заключении не представлены доказательства, на основании которых уважаемый прокурор пытается доказать, что убийство было совершено мучительным способом, на них нет никаких ссылок. Вот и весь судебный процесс», - сказал Сиренди.

Адвокат подытожил: «Не хочу, чтобы мой клиент неожиданно получил пожизненное».

Прокурор считает, что нет никакого несоответствия в том, каким образом в данном случае предоставлены доказательства.

«На мой взгляд, не должно быть никаких сомнений в том, что преступление совершено мучительным способом», - считает Йыги.