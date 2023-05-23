23 мая в здании Харьюского уездного суда прошли слушания по делу об убийстве таллиннки Ирины. Перед судом предстал Дмитрий Воронин, обвиняющийся в убийстве, совершенном мучительным или жестоким способом. Согласно Пенитенциарному кодексу, такое преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет или пожизненным заключением.
Убийца Ирины из Ласнамяэ предстал перед судом. Адвокат: «Не хочу, чтобы мой клиент неожиданно получил пожизненное»
В понедельник вечером, 16 января, после окончания рабочего дня, владелица цветочного магазина Ирина не вернулась домой. Близкие сообщили в полицию о ее исчезновении во вторник вечером, и полиция сразу приступила к поискам.
18 января около двух часов ночи на пустыре у Нарвского шоссе в Ласнамяэ полиция обнаружила тело женщины со следами насилия.
В 19:00 этого же дня в Таллинне в Ласнамяэ полиция задержала 28-летнего мужчину, который подозревается в убийстве найденной ночью мертвой Ирины.
20 января, суд рассмотрел за закрытыми дверями ходатайство Пыхьяской префектуры об аресте подозреваемого.
Судебное заседание
За семь минут до начала заседания в зал ввели подсудимого Дмитрия Воронина. На месте присутствовали судья Айме Ивансон, адвокат Ахто Сиренди и прокурор Лаури Йыги. Слушание длилось около получаса.
Первое слово дали защите. По словам Сиренди, статья, по которой предъявили обвинение Воронину, не пропорциональна степени тяжести совершенного им преступления: он считает, что убийство Ирины нельзя определить как совершенное мучительным или жестоким способом. Именно поэтому он просил судить Воронина по статье 113, убийство.
«На основании доказательств обвинительное заключение было составлено в соответствии со статьей 113, а обвинение предъявлено по статье 114. Другими словами, в обвинительном заключении не представлены доказательства, на основании которых уважаемый прокурор пытается доказать, что убийство было совершено мучительным способом, на них нет никаких ссылок. Вот и весь судебный процесс», - сказал Сиренди.
Адвокат подытожил: «Не хочу, чтобы мой клиент неожиданно получил пожизненное».
Прокурор считает, что нет никакого несоответствия в том, каким образом в данном случае предоставлены доказательства.
«На мой взгляд, не должно быть никаких сомнений в том, что преступление совершено мучительным способом», - считает Йыги.
Следующее заседание по делу Воронина состоится 30 мая в 10:00.