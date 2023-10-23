Вопрос читателя: должен ли работник получить доплату из-за перехода на зимнее время?

Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:

«29 октября часы переведут на час назад. Осенью у работников ночной смены появляется дополнительный час сверх обычной смены. Дополнительный час также означает дополнительную оплату за этот конкретный час. Поскольку изменение часов не приводит к изменению согласованного рабочего времени работника, он должен работать в соответствии с согласованным рабочим временем.

Если рабочий день человека приходится на время перевода часов, стороны должны договориться, что работник будет работать на час дольше, то есть девять часов, вместо восьми. При отсутствии соглашения человек имеет право отработать положенные восемь часов, то есть его смена закончится раньше.

Дополнительный час может привести к сверхурочной работе. Работодатель и работник могут договориться, что работник обязуется работать сверх согласованного рабочего времени.

Если по итогам месяца или отчетного периода выяснится, что за счет этого была сверхурочная работа, работодатель обязан также компенсировать работнику этот час в качестве сверхурочной работы. Закон требует, чтобы сверхурочная работа компенсировалась оплачиваемым свободным временем.

Если работодатель хочет компенсировать сверхурочную работу деньгами, он должен согласовать это с работником. При компенсации сверхурочной работы деньгами работодатель обязан выплатить работнику зарплату в 1,5-кратном размере.