Летний парк на Ратушной площади завершает сезон

Временный летний парк был разбит на Ратушной площади, чтобы предложить таллиннцам и гостям города возможность взглянуть на знакомое место по-новому, создать новый публичный объект, предоставить новые возможности для досуга и украсить Старый город растительностью.

«С первых же дней после открытия летний парк доказал, что такое место для отдыха в самом сердце Старого города действительно было нужно - горожане приняли его хорошо. Всякий раз, проходя мимо, я видела, что люди проводят время в парке на Ратушной площади. Поэтому мы очень рады, что парк вернется следующим летом, у него есть потенциал стать такой же традицией, какой стала зимняя рождественская ярмарка», - рассказала Моника Хауканымм, старейшина района Кесклинн.

Авторы проекта парка - архитектор Анн Кристийн Энтсон из Таллиннского центра стратегического управления и ландшафтный дизайнер, руководитель проекта «Зеленый след» Ханнес Аава. Парк предложил горожанам и гостям города возможность приятного летнего времяпрепровождения и отдыха в плетёных креслах и на многочисленных скамейках среди жужжащих пчёл и насекомых, чтобы отдохнуть, почитать книги, посмотреть многочисленные летние концерты и представления.