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Летний парк на Ратушной площади завершает сезон

rus.postimees.ee
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Летний парк на Ратушной площади.
Летний парк на Ратушной площади. Фото: Tõnu Tunnel

В среду, 25 октября, летний парк, который был создан на Ратушной площади в рамках проекта «Зеленый след» программы Зеленой столицы Европы, будет убран до следующего лета.

Временный летний парк был разбит на Ратушной площади, чтобы предложить таллиннцам и гостям города возможность взглянуть на знакомое место по-новому, создать новый публичный объект, предоставить новые возможности для досуга и украсить Старый город растительностью.

«С первых же дней после открытия летний парк доказал, что такое место для отдыха в самом сердце Старого города действительно было нужно - горожане приняли его хорошо. Всякий раз, проходя мимо, я видела, что люди проводят время в парке на Ратушной площади. Поэтому мы очень рады, что парк вернется следующим летом, у него есть потенциал стать такой же традицией, какой стала зимняя рождественская ярмарка», - рассказала Моника Хауканымм, старейшина района Кесклинн.

Авторы проекта парка - архитектор Анн Кристийн Энтсон из Таллиннского центра стратегического управления и ландшафтный дизайнер, руководитель проекта «Зеленый след» Ханнес Аава. Парк предложил горожанам и гостям города возможность приятного летнего времяпрепровождения и отдыха в плетёных креслах и на многочисленных скамейках среди жужжащих пчёл и насекомых, чтобы отдохнуть, почитать книги, посмотреть многочисленные летние концерты и представления.

Тщательно отобранные элементы озеленения парка включают в себя виды, которые некогда выращивались в монастырских садах Старого города, такие как лаванда и настурция, а также многие другие растения, представляющие ценность для людей и насекомых-опылителей. Рядом с растениями были установлены поясняющие таблички, позволяющие подробнее с ними ознакомиться.

По словам Ханнеса Аава, в ближайшее время планируется пересадить все растения временного парка на другие городские территории района Кесклинн. Деревья будут пересажены на горку Линды, в парк Хирве, Домский парк, парк Фальги и на территорию Башенной площади. Кустарники, многолетние растения и травы планируется пересадить в Полицейский парк, во двор Ластекоду, 32, и на горку Харью.

Помимо того, что парк с момента своего открытия пользуется популярностью у жителей и гостей города, его оценили и профессиональные эксперты - парк Ратушной площади был номинирован на ежегодную премию Союза ландшафтных архитекторов Эстонии. Также был номинирован конкурс инсталляций «Жужжальня» в линеарном парке Путукавяйл, ещё одном проекте года Зеленой столицы Европы. Победителей объявят 8 декабря.

В год Зеленой столицы Таллинн преследует в качестве одной из целей улучшение качества городского пространства. Проект «Зеленый след» объединяет различные инициативы, которые призваны улучшить и расширить сеть зеленых зон в Таллинне и повысить качество городского пространства в местах с плотным пешеходным траффиком, а также протестировать новые технические и пространственные городские решения.

В дополнение к Ратушной площади новый вид обрела и пляжная зона отдыха у устья реки Пирита, по всему городу разбиты цветочные луга и плодовые рощи, а вскоре будет полностью готов променад в портовой зоне от Круизного терминала до Горхолла, на котором можно будет познакомиться с художественной инсталляцией «город-машина».

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