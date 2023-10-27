Полиция: автор спам-писем с угрозами взрыва заметает следы

Для Эстонии это было беспрецедентное событие, которое вызвало панику среди тех, кто не получил нужную информацию достаточно быстро. Многие родители были очень возмущены, когда узнали, что некоторых детей не отпускают домой после того, как в школы стали поступать угрозы взрыва. Одной из таких школ была Тырвская гимназия, которой руководит Маарья Каллис.