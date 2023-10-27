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Полиция: автор спам-писем с угрозами взрыва заметает следы

Вахур Йоа
, журналист
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На прошлой неделе во многие эстонские учебные заведения поступили угрозы взрыва.
На прошлой неделе во многие эстонские учебные заведения поступили угрозы взрыва. Фото: Margus Ansu

Поток спам-писем с угрозами взрыва бомб в школах и других учреждениях выявил множество узких мест в системе безопасности их зданий. То же самое случилось и в Тырваской гимназии. Полиция пока лишь установила, что отправитель писем находится не в Эстонии.

Для Эстонии это было беспрецедентное событие, которое вызвало панику среди тех, кто не получил нужную информацию достаточно быстро. Многие родители были очень возмущены, когда узнали, что некоторых детей не отпускают домой после того, как в школы стали поступать угрозы взрыва. Одной из таких школ была Тырвская гимназия, которой руководит Маарья Каллис.

Действовали по плану

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