Скандал в Таллиннской скорой помощи: Инспекция по защите данных начала производство

В Инспекции по защите данных заявили, что если подтвердится разглашение работниками Таллиннской скорой помощи данных о здоровье, то это является серьезным нарушением требований по защите личных данных, что влечет за собой ответственность.
В пятницу, 27 октября, стало известно, что у сотрудников Таллиннской скорой помощи есть закрытая группа в Facebook Messenger, где делятся данными о здоровье и фотографиями пациентов.
В руки руководства скорой помощи попали скриншоты из групп и бесед в соцсетях, в которых делятся фотографиями пациентов, трупов, фотографиями с вызовов и карточек скорой помощи.
«Вся эта ситуация уже давно вызывает крайнее сожаление в глазах многих людей, но никто не осмеливался поднять этот вопрос», - признал один из работников, который обратился в редакцию.
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Руководитель Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас, комментируя случившееся, был немногословен и предложил обратиться в прокуратуру.
Надзорное производство
Советник по связям с общественностью Катрин Хауг сообщила, что по данному делу Инспекция по защите данных начала надзорное производство.
«Если описанное в статье обнародование данных о состоянии здоровья подтвердится в ходе производства, это будет серьезным нарушением требований защиты личных данных, что повлечет за собой ответственность в рамках проступка, - сказала она. - В ходе производства будет установлено, можно ли предъявить обвинения Таллиннской скорой помощи или только конкретным сотрудникам».