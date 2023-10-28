Скандал в Таллиннской скорой помощи: Инспекция по защите данных начала производство

В пятницу, 27 октября, стало известно, что у сотрудников Таллиннской скорой помощи есть закрытая группа в Facebook Messenger, где делятся данными о здоровье и фотографиями пациентов.

В руки руководства скорой помощи попали скриншоты из групп и бесед в соцсетях, в которых делятся фотографиями пациентов, трупов, фотографиями с вызовов и карточек скорой помощи.

«Вся эта ситуация уже давно вызывает крайнее сожаление в глазах многих людей, но никто не осмеливался поднять этот вопрос», - признал один из работников, который обратился в редакцию.

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Руководитель Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас, комментируя случившееся, был немногословен и предложил обратиться в прокуратуру.

Надзорное производство

Советник по связям с общественностью Катрин Хауг сообщила, что по данному делу Инспекция по защите данных начала надзорное производство.