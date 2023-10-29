«Нет, ты первый! Нет, ты!»: сдвинулся ли, наконец, с мертвой точки проект развития Кренгольма?

Двор старопрядильной фабрики - ядро будущего «квартала культуры». Фото: Eero Vabamaegi

Владимир занимается абстрактной каллиграфией и стенописью. «Такие, как я, есть в каждом городе. Другое дело, что нам здесь не хватает места для обмена опытом, где мы могли бы применить и развить свои умения. Год после школы я пожил в Бирмингеме в Англии, потом год в Тарту и еще год в Таллинне. И последние 10 лет я постоянно живу в Нарве. Так что есть с чем сравнивать», - обобщает свой опыт художник.

Идея устроить здесь университет или даже какую-нибудь школу дизайна кажется Владимиру слишком обширной. «Для начала облагородить территорию, чтобы по ней можно было спокойно ходить. А инвестировать по чуть-чуть – пара кабинетов, один зал… Надо масштабировать. Я не верю, что можно разом построить на Кренгольме целый город культуры, который тут же начнет работать на благо Нарвы», - рассуждает художник.

«Вот здесь», - обводит Владимир место работы стрит-артистов. Фото: KopyLove / Instagram

Владимир предлагает сделать на Кренгольме легальную стену, с которой могли бы работать стрит-артисты. «Отдайте нам наименее ухоженные участки стен, мы знаем, что с ними делать. До Кренгольма творцам нашего города банально некуда было пойти. А теперь будет!», - убежден художник. Уже обсуждалась перспектива организации дня художника, когда можно пригласить со всей страны ребят, которые бы приехали со своими кисточками и расписали бы что-нибудь здесь по примеру пострадавшего от пожара Pakendikeskus в Таллинне.