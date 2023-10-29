«Нет, ты первый! Нет, ты!»: сдвинулся ли, наконец, с мертвой точки проект развития Кренгольма?

В Париже – Эйфелева башня, в Стамбуле – Айя-София, в Нарве – Кренгольм. Это не наглость, а простые аналогии, разъясняющие суть брендинга территорий. Бывший фабричный комплекс в этом смысле сопоставим только с нарвским замком и визуально рифмуется с ним. Делать из фабрики центр культуры – ход очевидный, в мире эта схема отработана. Но мир большой, а на краю маленькой Эстонии все чуть иначе. Над учетом этих особенностей не один год бьются те, кто заинтересован в реализации проекта. И только минувший месяц вселил какие-то надежды.
За превращение бывшего фабричного комплекса на Кренгольме в квартал культуры Рийгикогу проголосовал 1 октября 2021 года. За два с лишним года, миновавшие с тех пор, изменилась сама идея Нарвы как транзитного города, что поставило реализацию проекта под сомнение. И тем не менее, стоит взглянуть на проблему хотя бы в среднесрочной перспективе, чтобы стало понятно: нарвский промышленный остров должен выглядеть как мануфактуры в Тампере и Лодзи, где ревитализация начала свое победное шествие еще в 1990-е и 2000-е соответственно.
Ревитализация – букально «оживление» запущенных городских районов, строившихся как промышленные и утративших прежнее значение. Одним из первых таких примеров стал британский Шеффилд. К началу 1980-х годов предприятия города закрылись, а в 1986 году там возник «Квартал культурных индустрий». Неподалеку похожее перерождение вскоре пережил текстильный Манчестер, на который ориентировались создатели центра «Мануфактура» в Лодзи (2006), ставшего крупнейшим в Восточной Европе хабом торговой и культурной активности на бывших промышленных территориях. «Ревитализацию» иногда путают с «джентрификацией», когда развитие района происходит за счет притока состоятельных жителей (gentry – англ. Дворянство), что часто оборачивается появлением «гетто для богатых», что нежелательно с точки зрения современной урбанистики.
Внезапная октябрьская активность
23 октября бюджетная комиссия одобрила создание целевого учреждения с участием города Нарвы как соучредителя. Это произошло несмотря на то, что двумя неделями ранее, 10 октября, министерство культуры решило выйти из состава учредителей. Таким образом, именно городу делегируется роль страховщика, под гарантии которого государство готово выделить деньги из «Капитала культуры».
25 октября по инициативе собственника Кренгольма - компании Narva Gate – прошло очередное обсуждение планов по реализации проекта. Выступивший на этой встрече глава «Капитала культуры» Маргус Алликмаа заверил, что запланированный квартал - проект государственной важности, за него голосовал Рийгикогу, и пересмотр этого консенсуса не предвидится. Разве что Минкульт вдруг отказался быть соучредителем, потому что его мягко попросил об этом Минфин. И это, несомненно, обеспокоило остальных партнеров, уже не говоря об общественности.
«Старый бизнес-план был ориентирован на туристов из Санкт-Петербурга, - напомнил Алликмаа, - теперь их не будет, и пусть. Но это же и значит, что теперь город Нарва сам должен предложить наиболее выгодный бизнес-план, в котором не пропадут те 15 миллионов из фонда, о чем шла речь с самого начала. Я уверен, что выделено будет больше, потому что эта сумма фигурировала в планах двухлетней давности».
По словам ведущего консультанта проекта Вильяра Похомова, последние два месяца он активно отслеживал мнения граждан и внимательно прочитал, в частности, все записи в фейсбук-группе KRUVI – так сокращается пространное сочетание Kreenholmi Uue Visiooni Inkubaator (Инкубатор нового видения Кренгольма). Группа возникла месяц назад, но в ней уже более 600 участников из Нарвы и других городов, которым небезразлична судьба «квартала культуры». После дискуссии 25 октября учредители проекта, как обмолвилась экс-мэр Нарвы Катри Райк, уже в ноябре намерены обновить концепцию с учетом предложений, которыми забурлили активисты.
Травма неудачной коммуникации
Живущая на Кренгольме кинорежиссер Елена Пазилина заявила на обсуждении, что бизнес должен работать эффективнее и приводит в пример команду Хелен Силдна, которая организует такие события, как Tallinn Music Week и Station Narva. «Они работают быстрее, их видно хорошо. Здесь все чересчур аморфно, и я не понимаю, почему. Такое впечатление, что собственники занимают выжидательную позицию и не против того, что город, министерство, а теперь еще и общественность начнут двигать проект. Но ведь они собственники, они локомотивы».
Действительно ли два года ничего не происходит? Глава Narva Gate Яанус Микк не согласился с такой трактовкой. «По старому договору в проекте три партнера, и мы в этом партнерстве играем ведущую роль, - сказал Микк. – У нас договор с компанией K-projekt на создание инфраструктуры, в которую должен вложить город. Все это время с момента принятия самых первых решений по кварталу мы проектируем коммуникации, которых там нет. Еще в марте этого года город никакой воли не изъявлял, тогда и мы слегка притормозили. Нам нужны гарантии».
Не стоит забывать, что, в отличие от находящегося в руках российского бизнесмена бывшего ДК Герасимова, у Старопрядильной фабрики, где проходят Дни оперы, отремонтирована крыша, и здание защищено от непогоды. «У нас самый большой памятник архитектуры в Эстонии, мы в него ежегодно вкладываем 250 000 евро, это просто деньги на текущий ремонт. Государство на таком уровне не содержит здания, находящиеся на его балансе. Наконец, вы все знаете нарвскую арт-резиденцию, существующую с 2015 года. Это наш дом, мы вместе с минкультом вложили туда 500 000, и там аренда - 0 евро», - перечислил Микк забытые заслуги Narva Gate.
Глава департамента развития и экономики Нарвы Анне Веэво отметила в своем выступлении, что город рекомендует идти по самому экономичному пути, организуя будущий квартал как набор многоцелевых помещений типа black box, которые арендаторы смогут адаптировать под свои нужды. Спикер упомянула также термин «инкубатор», подразумевая под ним содружество друг друга дополняющих арендаторов, которые предлагают потребителю разнообразный досуг на весь день. На жесткую экономию упирал и еще один представитель города – депутат Вадим Орлов.
Наибольший резонанс в итоге вызвало выступление нарвского плотника, назвавшегося Кириллом. Для него квартал культуры на Кренгольме - это междусобойчик, в котором ориентируются лишь те, кто вовлечен в проект. «Никто не создал даже брошюрки, где было бы сказано: вот мы в такой-то срок освоим такие-то инвестиции, и они пойдут на то-то. Сначала нам "Гераську" обещали сделать – она вся сгнила уже. Потом – торговый центр Akropolis собирались строить… Мы, нарвитяне, уже не верим ни во что. Вы нам наглядно покажите, чтоб мы поверили». На замечания Кирилла оставалось только говорить, как это верно и какие брошюрки надо срочно изготовить.
Искусство на свежем воздухе
Но, в отличие от непостроенного торгового центра, Кренгольм уже есть и находится на балансе реальной компании. Главное, когда будет создано целевое учреждение, организовать туда заход людей и денег. Некоторые готовы заходить хоть завтра. «Мне не нравится запустение Кренгольма, - говорит уличный художник Владимир KopyLove, - а идея возродить на новом уровне источник красоты, который раньше был в текстильном производстве, наоборот, нравится».
Владимир занимается абстрактной каллиграфией и стенописью. «Такие, как я, есть в каждом городе. Другое дело, что нам здесь не хватает места для обмена опытом, где мы могли бы применить и развить свои умения. Год после школы я пожил в Бирмингеме в Англии, потом год в Тарту и еще год в Таллинне. И последние 10 лет я постоянно живу в Нарве. Так что есть с чем сравнивать», - обобщает свой опыт художник.
Идея устроить здесь университет или даже какую-нибудь школу дизайна кажется Владимиру слишком обширной. «Для начала облагородить территорию, чтобы по ней можно было спокойно ходить. А инвестировать по чуть-чуть – пара кабинетов, один зал… Надо масштабировать. Я не верю, что можно разом построить на Кренгольме целый город культуры, который тут же начнет работать на благо Нарвы», - рассуждает художник.
Владимир предлагает сделать на Кренгольме легальную стену, с которой могли бы работать стрит-артисты. «Отдайте нам наименее ухоженные участки стен, мы знаем, что с ними делать. До Кренгольма творцам нашего города банально некуда было пойти. А теперь будет!», - убежден художник. Уже обсуждалась перспектива организации дня художника, когда можно пригласить со всей страны ребят, которые бы приехали со своими кисточками и расписали бы что-нибудь здесь по примеру пострадавшего от пожара Pakendikeskus в Таллинне.
В ответ на возможный скепсис можно привести пример Барселоны, которая в конце прошлого века стала столицей европейского граффити благодаря либеральному муниципальному праву. Депрессивные районы расцветились и привлекли туристов – теперь на гугл-картах сколько угодно «точек для фотографирования». Есть и другой пример: в 2013–14 годах нижегородские артисты начали расписывать деревянные дома в центральной части города. Домам грозил снос из-за жадности девелоперов, но появление на стенах произведений – в том числе уважаемых в городе художников – затормозило и повернуло вспять этот процесс. Раньше деревянные постройки назывались «гнилушками», а с середины 2010-х их начали ставить на охрану и реставрировать.
Кто-то должен был сказать: I have a dream
Историк, политик, экс-мэр Нарвы Катри Райк – адвокат, если не двигатель «культурного квартала». Благодаря ей первоначальная версия проекта попала в Рийгикогу, хотя в ее бытность мэром Нарвы решение проблемы со стороны города почти не продвигалось. Райк признается, что много сил ушло на участие в конкурсе культурной столицы Эстонии 2024 года. Время и деньги были потрачены, а статус перехватил Тарту. И тогда, говорит Райк, в городе появилась злость – ну, что же мы?
«Знаете, что меня испугало, когда мы только начинали все это обсуждать? – со смехом восклицает бывший мэр. – Я была поражена, когда мне сказали: ни в коем случае, никакой культуры, только производство». Инициаторы проекта столкнулась с недовольным отношением к «новомодной» ревитализации. Пролетарские традиции, рабочая кость – а тут какие-то художники? Вот уж дудки! Кстати, плотник Кирилл тоже на обсуждение поминал недобрым словом «частников», которым нельзя чего-то «отдавать».
Один из администраторов группы KRUVI, чьи посты появляются под аватаркой легендарной ткачихи-забастовщицы Амалии Крейсберг, не согласен с таким восприятием «голоса народа»: «Это очень тенденциозная трактовка. Люди машут руками на все, что им непонятно. Если им спокойно и терпеливо объясняют, что здесь будет половина бизнеса и половина культуры, причем во второй сегмент включаются городские образовательные учреждения типа музыкалки и художки, люди для начала поворчат, а потом согласятся».
Райк на это могла бы ответить, что два года назад, когда она получила эту отповедь, еще не было группы, которая бы объединила активных горожан и направила их энергию в позитивное русло. «Сейчас такие люди не просто появились, но объединились, и отношение жителей к кварталу меняется. Это надежда на лучшее будущее, в том числе в качестве культурной столицы Эстонии 2037 года, когда у Нарвы вновь будет шанс», - говорит экс-мэр, которую не смущает заявленный срок.
Статус, который Нарва сможет получить через 13 лет, - это, по мнению Райк, пример долгосрочной цели. «Культурный квартал – это рамка, внутри которой можно размещать идеи, думать, что можно и что должно быть в Нарве, - рассуждает политик. – Большой конференц-центр, которого нет даже в Тарту, концертный зал-трансформер, детский центр энергетики – на большие проекты будут обязательно нанизываться что-то поменьше. Джазмен Олег Писаренко, только что делавший в Нарве фестиваль Idee Jazz, считает, что музей джаза должен быть здесь. Художники, которых в Ида-Вирумаа много, получат свое пространство, и так далее».
Когда кто-то говорит, что у него есть мечта, то не просто варьирует легендарную цитату. Яанус Микк вряд ли согласится с лозунгом «Вся власть визионерам!», но на то он и собственник. Катри Райк убеждена, что в городе появляются институции, где люди и хотят, и знают, как: «Я думаю, что это влияние фонда интеграции, начавшего финансировать небольшие проекты и приучившего, что такое возможно».
Экс-мэр продолжает: «Маленькими шажками сформировался контекст, в котором люди начали сотрудничать. Раньше в Нарве был по четвергам один концерт, и никто не спрашивал – какой. Это был просто один концерт в городе. Теперь в день по четыре мероприятия, и люди привыкают к новому типу культурного потребления». В этом смысле складывание пазла целевого учреждения – недостающий импульс планомерной работы. Будет ли теперь собственник чуть увереннее, город - сговорчивее, а жители увидят плоды своей активности – вопрос решающий, и ответ на него станет ясен уже до конца календарного года. Пан или пропал.