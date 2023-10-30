ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Несчастный случай на производстве: как проверить, зарегистрировал ли его работодатель?

Читатель спрашивает: месяц назад со мной произошел несчастный случай на производстве. Я пошел из цеха на склад за новыми перчатками, упал и две недели сидел на больничном. Работодатель заявил, что не хочет оформлять его как несчастный случай на производстве, а я, в свою очередь, сказал врачу, что несчастный случай произошел на работе, и врач записал это в больничный лист. Больше никакой информации от работодателя я не получал. Как узнать, было ли мое падение зарегистрировано как несчастный случай на производстве?