Читатель спрашивает: месяц назад со мной произошел несчастный случай на производстве. Я пошел из цеха на склад за новыми перчатками, упал и две недели сидел на больничном. Работодатель заявил, что не хочет оформлять его как несчастный случай на производстве, а я, в свою очередь, сказал врачу, что несчастный случай произошел на работе, и врач записал это в больничный лист. Больше никакой информации от работодателя я не получал. Как узнать, было ли мое падение зарегистрировано как несчастный случай на производстве?
ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Несчастный случай на производстве: как проверить, зарегистрировал ли его работодатель?
Отвечает консультант по рабочей среде Трудовой инспекции Пирет Кальюла:
«Работодатель должен расследовать все произошедшие несчастные случаи и выяснить, являются ли они несчастными случаями на производстве. Если несчастный случай произошел, когда сотрудник пошел за вещами, необходимыми для работы - это считается несчастным случаем на производстве.
Если работник вышел на больничный вследствие несчастного случая на производстве, не позднее 13 рабочих дней после несчастного случая работодатель обязан подготовить акт о несчастном случае на производстве по результатам расследования в среде самообслуживания Трудовой инспекции. Работодатель также обязан направить заявление потерпевшему или защитнику его интересов.
Если работодатель не прислал вам отчет, вы можете просмотреть его самостоятельно. Работник всегда может проверить подробности зарегистрированного несчастного случая на производстве, войдя как частное лицо в самообслуживание Трудовой инспекции. Выбрав в меню «Несчастные случаи и заболевания» и «Несчастные случаи на производстве», можно увидеть следующие данные:
- общие данные о несчастном случае на производстве (статус, вид, инспектор труда, расследование, данные о работнике и работодателе);
- обстоятельства происшествия (время, место, обстоятельства, описание телесного повреждения);
- расследование работодателя, то есть ранее упомянутый акт о несчастном случае на производстве, подготовленный работодателем; документы, связанные с несчастным случаем на производстве (представлены и подготовлены Трудовой инспекцией);
- больничный лист, связанный с данным несчастным случаем на производстве.
Если какие-то данные неполные или неверные, можно связаться с инспектором, ответственным за несчастный случай на производстве, с помощью чата на сайте Трудовой инспекции.
Таким образом, работодатель обязан выдать работнику отчет о несчастном случае на производстве. Однако если работодатель этого не сделал, вы можете самостоятельно проверить данные через портал самообслуживания Трудовой инспекции.