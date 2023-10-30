Новые направления: куда можно будет улететь из Таллинна этой зимой

Этой зимой airBaltic свяжет столицу Эстонии с Тампере (Финляндия), Тенерифе (Испания), Гран-Канарией (Испания) и Женевой (Швейцария). Первый рейс из Таллинна на Тенерифе отправился из Таллиннского аэропорта сегодня, 30 октября 2023 года.

«Благодаря новым направлениям в зимнем сезоне мы предлагаем нашим путешественникам еще больший выбор, чтобы они могли насладиться как теплой погодой, так и заснеженными горными склонами. Мы благодарны нашему партнеру - Таллиннскому аэропорту за то, что он сделал это возможным. Мы рады, что доля airBaltic на рынке Таллинна продолжает расти», - заявили в авиакомпании.