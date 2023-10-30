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СТРАШНЫЙ ПОЖАР ⟩ Выяснилась причина, по которой в Вильянди вспыхнул дом

rus.postimees.ee
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Пожар в многоквартирном доме в Вильянди.
Пожар в многоквартирном доме в Вильянди. Фото: Elmo Riig

Вечером 27 октября на улице Тооме в Вильянди загорелся четырехэтажный жилой дом. До того как возник пожар, местные жители услышали взрыв.

В ходе расследования, проведенного инспекторами службы безопасности Лыунаского спасательного центра, установлено, что в пятницу вечером в 18.55 в комнате многоквартирного дома на улице Тооме в Вильянди загорелся газовый обогреватель.

Жильцы бросили горящее устройство на балкон, где его баллон взорвался и вызвал более крупный пожар, в результате которого огнем была повреждена прилегающая к балкону квартира и разрушена большая часть двускатной крыши многоквартирного дома.

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