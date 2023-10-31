Интервью Rus.Postimees ⟩ «В женской сексуальности нет ничего естественного», - киновед из Мюнхена о равноправии по обе стороны экрана

- Я писал рецензию на книжку Рэйчел Морли. У нее есть удивительное свойство, которое потом в переписке подтвердила сама автор. Кажется, что там речь идет о далеких временах, а на самом деле она для того, чтобы понять, откуда растут все современные проблемы…

- Да, это так. И я буду говорить об архивном кино с теми же целями. Хотя меня немного смущает, что в лекции заявлена буквально вся история кино от «Капустной феи» (первый художественный фильм в полном смысле этого слова, снятый в 1896 году французской женщиной-режиссером Алис Ги-Блаше – прим. ред.) до «Барби» (первый фильм женщины-режиссера (Грета Гервиг), собравший более миллиарда долларов в 2023 году – прим. ред.). Мне предстоит вычерчивать общие темы и маршруты, чтобы дойти до «Барби», поняв, откуда в этой картине что берется. Необязательно знать «Волшебника страны Оз» и американские мюзиклы 1950-х, чтобы смотреть «Барби», но если еще и их знать…

- Расскажите об одной из ваших главных героинь – Алис Ги.