Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила в программе Vikerraadio «В студии премьер-министр», что его коллега по партии, евродепутат Андрус Ансип критикует ее из-за предстоящих выборов в Европарламент.
Каллас ответила на критику Ансипа: у него были все возможности задать мне эти вопросы
Каллас рассказала, что 30 сентября в Тарту состоялся совет партии, на котором присутствовал и Ансип. «Он не задавал мне никаких вопросов ни публично, ни во время перерыва на кофе, напрямую. Почему он делает это через СМИ? Вы же знаете, что грядут выборы в Европарламент, и они будут в следующем году», - сказала Каллас. Она добавила, что хотела бы послушать дебаты на тему Европы, но, к сожалению, внутренняя политика занимает больше эфирного времени.
Каллас подчеркнула, что правительству приходится принимать трудные и непопулярные решения, поэтому идти на выборы с критикой этих решений - очень популярная позиция.
«После того как Ансип перестал быть председателем партии, он всегда критиковал партийных лидеров. Это обычный стиль, - сказала Каллас в эфире Vikerraadio. - У нас есть важные вопросы, и мы не можем реагировать на всевозможную критику».