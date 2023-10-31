Каллас ответила на критику Ансипа: у него были все возможности задать мне эти вопросы

Каллас рассказала, что 30 сентября в Тарту состоялся совет партии, на котором присутствовал и Ансип. «Он не задавал мне никаких вопросов ни публично, ни во время перерыва на кофе, напрямую. Почему он делает это через СМИ? Вы же знаете, что грядут выборы в Европарламент, и они будут в следующем году», - сказала Каллас. Она добавила, что хотела бы послушать дебаты на тему Европы, но, к сожалению, внутренняя политика занимает больше эфирного времени.