В России заочно арестовали и объявили в розыск гражданина Эстонии

Сегодня, 31 октября, Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу гражданина Эстонии Олега Иванова.

Следствие полагает, что с апреля по май 2022 года Иванов без декларирования провез на территорию РФ из Евросоюза через пропускной пункт «Ивангород» Кингисеппской таможни предметы одежды и обуви. Как заявляют российские следственные органы, для совершения преступления он использовал шесть автомобилей (в основном марки Fiat) с регистрационными знаками Эстонской Республики.

Утверждается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что товары заявлялись под таможенную процедуру «временный ввоз». Сумма неуплаты составила 3 332 404,26 рублей (почти 34 000 евро).

15 сентября этого года Россия объявила Иванова в федеральный розыск, а 17 октября - в международный розыск.

В случае экстрадиции или при задержании на территории РФ ему предстоит провести за решеткой два месяца.