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Скандал в Украине: Bolt прокомментировал увольнение таксиста, отказавшегося говорить на украинском

rus.postimees.ee
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Такси Bolt.
Такси Bolt. Фото: Sander Ilvest

На прошлой неделе в Украине разразился скандал: в Киеве водитель Bolt отказался везти пассажирок, попросивших его общаться с ними на украинском языке. Компания прокомментировала блокировку скандального таксиста. 

«Компания Bolt не терпит дискриминации и открыта для всех, кто хочет работать на нашей платформе. Однако в разных странах на водителей распространяются разные правила», - сказала Rus.Postimees пресс-секретарь компании Лийси Мария Алексиус. Она добавила, что как поставщики услуг, водители Bolt обязаны соблюдать законы и правила, установленные местными властями.

«В Украине действует Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно статье 30 этого закона, все предприятия, учреждения и организации, предоставляющие услуги потребителям, обязаны предоставлять услуги на государственном языке», - сказала Алексиус и подчеркнула, что вышеупомянутый водитель нарушил этот закон. 

«Компания Bolt связалась с водителем по этому поводу и приняла соответствующие меры», - заключила она.

Ранее Rus.Postimees писал, что на прошлой неделе в соцсетях появилось видео, на котором таксист эстонского сервиса Bolt высаживает пассажирок. Судя по видео, причиной такого поступка стало их требование говорить с ними на украинском.

ВИДЕО 〉 Скандал в Украине: эстонскую компанию обвинили в нарушении конституции

С призывом уволить таксиста выступил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. После увольнения таксиста бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил компанию Bolt в нарушении Конституции Украины. 

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