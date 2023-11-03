Убийцы, наркоторговцы, воры: заключенные из Эстонии воевали в ЧВК «Вагнер»

В результате журналистского расследования программы «Очевидец» выяснилось, что в боевых действиях в Украине в рядах ЧВК «Вагнер» участвовали как минимум трое преступников из Эстонии, которых отправили отбывать наказание в Россию. Это убийцы Олег Питюков и Владимир Вийра, а также Виталий Сай, причинивший травмы нескольким людям.
Летом 2022 года появилась первая информация о вербовке российских заключенных для участия в войне в Украине. Тогда глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал осужденным освобождение после полугода участия в боевых действиях.
«Очевидец» нашел доказательства того, что среди заключенных, которые приняли предложение ЧВК «Вагнер», были родившиеся в Эстонии Олег Питюков и Владимир Вийра. Это подтвердили и в Полиции, однако других деталей не раскрыли.
Олег Питюков
Согласно обвинению Ляэнеской окружной прокуратуры, 10 февраля 2014 года Питюков в коридоре общежития на улице Лийва в Пярну ударил ножом мужчину, получившему в результате опасное для жизни ранение, сообщил тогда Пярнуский уездный суд. Через пять дней, 15 февраля, он там же ударил ножом другого мужчину, скончавшегося от полученных ранений.
«37-летний Питюков с молодости совершал преследовавшие личную выгоду и импульсивные действия насильственного характера. Даже когда его действия обладали крайне тяжкими последствиями, он относился к ним с безразличием, под влиянием наказаний его поведение не изменилось», - отметил тогда суд.
Ранее, в 1997 году, Пярнуский уездный суд приговорил Питюкова за убийство двух человек к 15 годам заключения. 17 лет между 15 и 34 годами Питюков провел в заключении.
В программе «Очевидец» подробно описывается самое жестокое убийство Питюкова, которое произошло в 1995 году: 19-летний Питюков принял участие в умышленном убийстве знакомого армянина с помощью молотка и топора. Прокурор Хельга Аадамсоо рассказывает, как компания пыталась избавиться от трупа:
«Они пытались сжечь его в костре, он не горел, тогда они его расчленили и /.../ отнесли к реке у Пярнуского лесного кладбища и бросили в воду. Фактически это преступление и было обнаружено, когда на берег реки выплыли эти черные мешки, в которых начали находить части человеческого тела».
Несколько дней спустя Питюков убил одного из своих дружков, участвовавших в планировании убийства, опасаясь, что тот выдаст их полиции. Тело жертвы с 54 ножевыми ранениями он выбросил в камыши на берегу реки.
С 34-летнего возраста он был на свободе два периода продолжительностью по полтора года, в течение которых не адаптировался ни на одном уровне социальных отношений, регулярно употреблял алкоголь и наркотические вещества и неоднократно совершал действия насильственного характера.
К пожизненному заключению Питюков был приговорен в 2015 году. Так как Питюков является гражданином России, по его запросу в 2020 году Эстония выдала его России для дальнейшего отбывания наказания в тюрьмах РФ.
Как выяснили журналисты, после участия в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер» Питюков вышел на свободу. То, что он жив, подтверждает и факт, что весной он выкладывал свои фотографии в соцсети.
Владимир Вийра
Вийра родился в Таллинне в 1972 году. Начал свою криминальную карьеру в середине 1990-х годов: в основном это были кражи, но к концу десятилетия он уже был десять раз наказан в судебном порядке и как минимум три раза сидел в тюрьме.
Вечером 19 июля 2013 года полиция заметила подозрительную машину поблизости к поселку Лаагри. Водитель Toyota Avensis, за рулем которой находился ранее осужденный Владимир Вийра вызвал подозрение у полиции, которая множество раз пыталась заставить его остановить автомобиль. Вийра выехал на встречную полосу, свернул на перекресток с круговым движением на встречное направление, сбил дорожный знак и остановился, наткнувшись на преградивший ему путь полицейский автомобиль. Содержание алкоголя в крови Вийра составило 2,7 промилле.
В то время, когда шло разбирательство дела о вождении в нетрезвом виде, Вийра совершил новое преступление. У Вийры, работавшего сварщиком на предприятии в Теллискиви в Таллинне, была не дополучена зарплата в размере 2400 евро, с выплатой которой работодатель тянул уже несколько месяцев. 18 октября 2013 года Вийра отправился в цех требовать деньги.
«Как только поднялся наверх, я сразу увидел, что xxx сидит здесь (показывает направление), но столы тогда были по-другому. И у меня сразу снесло крышу. Я сразу же двинулся туда, не знаю, откуда у меня взялся нож. Когда я до него добрался, нож уже был у меня в руке, и я сразу же ударил его им в ногу», - рассказал Вийра во время следственного эксперимента.
Потерпевший скончался из-за кровотечения. Когда рабочие вызвали скорую помощь, Вийра убежал, выбросив орудие убийства в кусты у железной дороги. Вийра попытался бежать из Эстонии, но через восемь дней его поймали на границе с Латвией.
Как сообщает «Очевидец», Владимир Вийра был осужден в марте 2016 года после прохождения всех трех судебных инстанций за разбой и причинение смерти по неосторожности, получив приговор в виде 9 лет, 2 месяцев и 10 дней тюремного заключения.
Будучи гражданином РФ, Вийра, как и Питюков, попросил отправить его в Россию для отбывания наказания. В заявлении Вийра написал, что «хочет быть среди славян», а Питюков - что «хочет быть вместе с Россией».
Большинство завербованных из тюрем воевали в Бахмуте и, судя по датам, Вийра погиб уже в одном из первых боев. Его могила находится на специальном кладбище ЧВК «Вагнер» в Красноярском крае, и на ней указана дата смерти - 13 октября. То, что он служил в ЧВК и погиб, подтверждают и его родственники.
Виталий Сай
В Эстонии Виталий Сай никого не убивал, но был близок к этому: в октябре 2005 года 19-летний гражданин России, будучи пьяным, мчался на машине на Клоостриметса-теэ в попытке уйти от полиции и столкнулся с двигавшимся навстречу Ford Scorpio. В результате аварии пострадали пять людей, как минимум трое из которых навсегда остались инвалидами. Во время расслеования этого дела Сай совершил несколько краж и применял к людям физиеско6е насилие.
Последний раз его осудили в Эстонии году за серию разбойных нападений в 2011 году. Он нападал на женщин в Ласнамяэ: для нанесения ударов он использовал щипцы и отнимал у женщин ювелирные изделия. В 2014 году его выдали в Россию.
В социальных сетях видно, что он отбывал наказание в Томске, и, вероятно, присоединился к «Вагнеру» уже после выхода на свободу. Весной этого года Виталий Александрович Сай был награжден медалью «За отвагу» за участие в войне в Украине.
Зэки на войне в Украине
Как пишет русская служба Би-би-си, до февраля 2022 года к вагнеровцам не брали никого, кроме россиян, родившихся в границах страны, существовавших до 2014 года. Также нужно было сдать ряд тестов по физподготовке, пройти проверку на полиграфе, показать справку об отсутствии судимости и долгов перед Федеральной службой судебных приставов.
После начала масштабной войны в Украине правила набора изменили: в ЧВК можно было попасть и с долгами, и с паспортом самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и с пропиской в аннексированном Крыму. В штат брали и тех, кого ранее уволили из ЧВК, а спортивные тесты и вовсе отменили.
Чтобы восполнить потери, в июне 2022 года Пригожин начал вербовку в российских колониях. Заключенным обещали свободу и помилование после полугода на передовой.
Таким образом на войну отправились десятки тысяч осужденных: их отправляли на фронт спустя 10-14 дней подготовки на полигоне.
Среди погибших - и те, кто получил срок за тяжкие преступления (например, убийство матери или своих маленьких детей), и те, кому оставалось до освобождения лишь несколько месяцев. Четверо завербованных в ЧВК «Вагнер» заключенных отбывали срок за убийство ветеранов Второй мировой войны.