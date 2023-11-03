Убийцы, наркоторговцы, воры: заключенные из Эстонии воевали в ЧВК «Вагнер»

«Они пытались сжечь его в костре, он не горел, тогда они его расчленили и /.../ отнесли к реке у Пярнуского лесного кладбища и бросили в воду. Фактически это преступление и было обнаружено, когда на берег реки выплыли эти черные мешки, в которых начали находить части человеческого тела».

Несколько дней спустя Питюков убил одного из своих дружков, участвовавших в планировании убийства, опасаясь, что тот выдаст их полиции. Тело жертвы с 54 ножевыми ранениями он выбросил в камыши на берегу реки.

С 34-летнего возраста он был на свободе два периода продолжительностью по полтора года, в течение которых не адаптировался ни на одном уровне социальных отношений, регулярно употреблял алкоголь и наркотические вещества и неоднократно совершал действия насильственного характера.

К пожизненному заключению Питюков был приговорен в 2015 году. Так как Питюков является гражданином России, по его запросу в 2020 году Эстония выдала его России для дальнейшего отбывания наказания в тюрьмах РФ.

Как выяснили журналисты, после участия в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер» Питюков вышел на свободу. То, что он жив, подтверждает и факт, что весной он выкладывал свои фотографии в соцсети.

Владимир Вийра