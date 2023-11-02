Ответ Рейнсалу Каллас: незрелое поведение политического лидера страны

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила сегодня в интервью Postimees, что предложенный «Отечеством» альтернативный бюджет является пустым документом. Председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу считает такое поведение премьер-министра незрелым.
«Сегодня премьер-министр Каллас дала комментарий прессе, в котором заявила, что предложенный "Отечеством" альтернативный бюджет - совершенно пустой документ, и также подтвердила, что даже не читала его», - написал Урмас Рейнсалу в социальных сетях.