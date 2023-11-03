В пятницу, 3 ноября в передаче Vikerraadio министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что ответную кампанию, по аналогии нового российского закона об упрощенной выдаче гражданства, Эстония проводить не собирается.
Ляэнеметс: мы не собираемся проводить ответную кампанию и давать эстонское гражданство на льготных условиях
Ляэнеметс еще раз напомнил о том, что правительство ищет возможности высылать из страны тех, кто решит получить российское гражданство.
Федеральный закон, вступивший в силу в России 26 октября, определяет более 20 льготных категорий, на основании которых гражданство могут получить также лица, не проживавшие в РФ, не владеющие русским языком или не знающие историю государства.
На проживающих в Эстонии граждан РФ закон не распространится
Также Ляэнеметс отметил, что решения правительства не коснутся тех, кто уже живет в Эстонии и имеет российский паспорт, а также это не коснется детей, чьи родители - граждане РФ - решат оформить ребенку российское гражданство.
«Нет, их не вышлют из страны. Как я уже говорил, правительство ищет разные возможности, и это сложно осуществить», - говорит Ляэнеметс.
Аналогичную кампанию Эстония проводить не собирается
Ведущий программы отметил, что информация о предоставлении на льготных условиях гражданства РФ лицам, находящимся за рубежом, может быстро распространиться по русскоязычным сообществам. Ляэнеметс сказал, что важно распространять информацию о последствиях оформления серопаспортниками гражданства РФ, однако в русскоязычные СМИ его еще не звали и комментариев не просили.
Ответной кампании, по слова Ляэнеметса, не будет: «Нет. В конце концов, для того, чтобы стать гражданином Эстонии, должно быть внутреннее желание».
В конце прошлой недели в России вступил в силу федеральный закон, целью которого является предоставление на льготных условиях гражданства РФ лицам, находящимся за рубежом. По оценке министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, это попытка России мобилизовать пророссийское меньшинство в соседних странах, в том числе, например, предложив гражданство РФ бывшим гражданам СССР, которые ныне являются лицами без гражданств.