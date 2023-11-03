Ляэнеметс: мы не собираемся проводить ответную кампанию и давать эстонское гражданство на льготных условиях

Ляэнеметс еще раз напомнил о том, что правительство ищет возможности высылать из страны тех, кто решит получить российское гражданство.

Федеральный закон, вступивший в силу в России 26 октября, определяет более 20 льготных категорий, на основании которых гражданство могут получить также лица, не проживавшие в РФ, не владеющие русским языком или не знающие историю государства.

На проживающих в Эстонии граждан РФ закон не распространится

Также Ляэнеметс отметил, что решения правительства не коснутся тех, кто уже живет в Эстонии и имеет российский паспорт, а также это не коснется детей, чьи родители - граждане РФ - решат оформить ребенку российское гражданство.

«Нет, их не вышлют из страны. Как я уже говорил, правительство ищет разные возможности, и это сложно осуществить», - говорит Ляэнеметс.

Аналогичную кампанию Эстония проводить не собирается

Ведущий программы отметил, что информация о предоставлении на льготных условиях гражданства РФ лицам, находящимся за рубежом, может быстро распространиться по русскоязычным сообществам. Ляэнеметс сказал, что важно распространять информацию о последствиях оформления серопаспортниками гражданства РФ, однако в русскоязычные СМИ его еще не звали и комментариев не просили.

Ответной кампании, по слова Ляэнеметса, не будет: «Нет. В конце концов, для того, чтобы стать гражданином Эстонии, должно быть внутреннее желание».