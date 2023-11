ВИДЕО ⟩ Полиция задержала пять человек на палестинской демонстрации в Таллинне

В общей сложности полиция задержала на демонстрации пять человек и возбудила против них дело о правонарушении по статье о поддержке и оправдании международного преступления. Все инциденты были связаны с лозунгом или фразой «From the river to the sea, Palestina will be free» (От реки до моря Палестина будет свободна). «Это послание может быть истолковано как публичная демонстрация символа преступления против человечества, поскольку оно призывает к прекращению существования государства Израиль. Это также антисемитский лозунг, использование которого оправдывает совершение актов против человечества», - добавил Аллак.