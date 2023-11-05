ВИДЕО ⟩ Полиция задержала пять человек на палестинской демонстрации в Таллинне

В 15:00 на площади Вабадузе в Таллинне прошла демонстрация, на которой присутствующие выразили поддержку палестинским гражданам, пострадавшим или убитым в результате конфликта между Израилем и ХАМАС.

Начальник оперативного отдела Пыхьяской префектуры Мадис Аллак сообщил Postimees, что, по оценкам, в демонстрации приняли участие до 300 человек и что мероприятие носило мирный характер. «Мы активно информировали участников демонстрации, как через СМИ, так и через организаторов, о том, что запрещено оправдывать агрессию и использовать материалы, пропагандирующие антисемитизм», - сказал он.

В общей сложности полиция задержала на демонстрации пять человек и возбудила против них дело о правонарушении по статье о поддержке и оправдании международного преступления. Все инциденты были связаны с лозунгом или фразой «From the river to the sea, Palestina will be free» (От реки до моря Палестина будет свободна). «Это послание может быть истолковано как публичная демонстрация символа преступления против человечества, поскольку оно призывает к прекращению существования государства Израиль. Это также антисемитский лозунг, использование которого оправдывает совершение актов против человечества», - добавил Аллак.

По словам организаторов, целью демонстрации было привлечь внимание общественности, опираясь на достоверные академические источники и открытую информацию, а также повлиять на правительство Эстонии, чтобы оно осудило незаконное и бесчеловечное применение израильским правительством силы против мирных жителей сектора Газы и призвало к прекращению огня. Кроме того, участники акции почтили память погибших в Газе.

Каждый участник демонстрации мог взять лист бумаги с именем ребенка, погибшего в результате недавних атак израильских военных. Эти листы были размещены на площади Вабадузе.

«Это делается для того, чтобы вспомнить и почтить память этих невинных детей и привлечь внимание к тому факту, что тысячи детей были жестоко убиты Армией обороны Израиля, на что многие западные правительства, в том числе и правительство Эстонии, до сих пор закрывают глаза», - заявили организаторы.