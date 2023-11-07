После закрытия моста между Нарвой и Ивангородом билеты на автобусы в Россию могут подорожать, а количество рейсов сократят

- Будут ли ваши автобусы ездить в объезд через другие КПП?

- Пока рано говорить о том, будут ли наши автобусы пересекать границу в будущем и каким образом. Существуют альтернативные способы пересечения границы через пункт пропуска Лухамаа, а для пешеходов сохраняется возможность пересечения границы в Ивангороде.

Сейчас автобусы проезжают между Таллинном и Санкт-Петербургом напрямую через Ленинградскую область около 360 километров. Объезд через пункт пропуска Лухамаа на границе с Псковской областью это уже 640 километров.

На данный момент компания в сотрудничестве с партнером продолжает осуществлять регулярные перевозки по уже действующему расписанию и будет продолжать это делать до тех пор, пока позволяют международные разрешения.

- Насколько вырастет стоимость проезда с учетом возможного использования нескольких автобусов для сохранения возможности перемещения пассажиров по маршруту Таллинн-СПб, когда пассажиры будут пересекать границу пешком? Пешеходный переход продолжит работу после 1 февраля 2024 года, сообщили в Москве.

- Цена билета обычно не меняется в одночасье. Процесс ценообразования на билеты - это долгосрочная деятельность. Однако цена билета может меняться в связи с изменением маршрута. По мере удлинения маршрута меняются затраты на его прохождение (топливо, время в пути, амортизация на километр пути и т.д.), и все это формирует цену автобусного билета для конечного потребителя.

Автобус Ecolines в Риге, Латвия. Фото: LETA