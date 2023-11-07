Компании Ecolines и Lux Express прокомментировали Rus.Postimees решение России закрыть погранпереход Ивангород. Бизнес ждет официальных сообщений, но уже обдумывает маршруты объезда, сокращение рейсов и ценовую политику в новой реальности.
После закрытия моста между Нарвой и Ивангородом билеты на автобусы в Россию могут подорожать, а количество рейсов сократят
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 3 ноября подписал распоряжение о закрытии погранперехода Ивангород с 1 февраля 2024 года. Международные перевозчики еще могут без пересадок перевозить пассажиров между Таллинном и Санкт-Петербургом чуть менее трех месяцев. Что будет дальше они пока не знают сами, но допускают рост цен на билеты после закрытия моста через Нарву.
Первым на вопросы Rus.Postimees ответил генеральный директор Ecolines Estonia OÜ Элис Ковалев.
- Сколько ваших автобусов ежедневно сейчас пересекают границу в этом месте?
- Ecolines Estonia Oü выполняет два ежедневных рейса по маршруту Таллинн - Санкт-Петербург.
- Перенастраивать после закрытия Ивангорода придется только эти рейсы?
- В настоящее время на маршруте два рейса. Их и следует принимать во внимание. Но количество рейсов может меняться в зависимости от сезона.
- Какие решения уже приняты компанией Ecolines по коррекции работы после 1 февраля, а какие еще обсуждаются? Какие предложения вы готовите для ваших клиентов?
- На данный момент сообщение [о закрытии пограничного перехода Ивангород] носит лишь информационный характер. Перевозчики ожидают официального сообщения от Российской Федерации в адрес Министерства экономики и коммуникаций Эстонии, официально подтверждающего дату закрытия, а также график закрытия.
Все предыдущие неофициальные уведомления будут приниматься во внимание как информация, но не всегда могут восприниматься всерьез. С момента первоначального уведомления о закрытии рассматриваемой границы дата закрытия постоянно переносилась.
Компания приняла во внимание текущую информацию, внимательно отслеживает ежедневный поток новой информации и строит собственные планы на будущее.
- Будут ли ваши автобусы ездить в объезд через другие КПП?
- Пока рано говорить о том, будут ли наши автобусы пересекать границу в будущем и каким образом. Существуют альтернативные способы пересечения границы через пункт пропуска Лухамаа, а для пешеходов сохраняется возможность пересечения границы в Ивангороде.
Сейчас автобусы проезжают между Таллинном и Санкт-Петербургом напрямую через Ленинградскую область около 360 километров. Объезд через пункт пропуска Лухамаа на границе с Псковской областью это уже 640 километров.
На данный момент компания в сотрудничестве с партнером продолжает осуществлять регулярные перевозки по уже действующему расписанию и будет продолжать это делать до тех пор, пока позволяют международные разрешения.
- Насколько вырастет стоимость проезда с учетом возможного использования нескольких автобусов для сохранения возможности перемещения пассажиров по маршруту Таллинн-СПб, когда пассажиры будут пересекать границу пешком? Пешеходный переход продолжит работу после 1 февраля 2024 года, сообщили в Москве.
- Цена билета обычно не меняется в одночасье. Процесс ценообразования на билеты - это долгосрочная деятельность. Однако цена билета может меняться в связи с изменением маршрута. По мере удлинения маршрута меняются затраты на его прохождение (топливо, время в пути, амортизация на километр пути и т.д.), и все это формирует цену автобусного билета для конечного потребителя.
Необходимо учитывать и тот факт, что поездка может занять больше времени, чем обычно, а это может изменить логистическую структуру поездок с пересадками. Таким образом, со временем все может измениться, а любое изменение может привести к корректировке цен на билеты. Мы стремимся поддерживать доступные цены для наших пассажиров, предлагая возможность путешествовать автобусами по выбранным ими направлениям по доступной цене, не теряя при этом комфортабельности наших автобусов во время поездки.
Комментарий Lux Express
Следом нам ответил бизнес-менеджер Lux Express Estonia Ингмар Роос.
«Компания Lux Express на протяжении последних полутора лет продолжает осуществлять трансграничные перевозки в Россию, чтобы обеспечить минимальные транспортные связи для людей, имеющих родственные связи по обе стороны границы, и тех, кто посещает Россию по уважительным причинам. В случае закрытия пограничного перехода Нарва-Ивангород мы планируем продолжать обеспечивать минимальные стыковки, отправляя пассажиров пересекать границу пешком, чтобы далее продолжать путешествие по другую сторону границы на автобусе», - обошлись в Lux Express без идей возможного объезда через Лухамаа и Псков.
Представитель этого перевозчика допустил сокращение количества рейсов между Таллинном и Санкт-Петербургом после 1 февраля 2024 года.
«Ожидается, что это приведет к уменьшению количества пассажиров, поэтому мы считаем вероятным, что начиная с февраля и далее мы будем выполнять сокращенное количество рейсов вместо нынешних шести ежедневных отправлений», - сказал Rus.Postimees Ингмар Роос.
Дальнейшее ценообразование на этих рейсах будет зависеть от разъяснений как с эстонской, так и с российской стороны.
«Что касается точных объемов и цен на билеты после закрытия пункта пропуска, то мы предоставим более подробную информацию, как только получим больше сведений о закрытии пункта пропуска, движении пешеходов и его последствиях как с эстонской, так и с российской стороны», - добавил бизнес-менеджер Lux Express Estonia.
Департамент полиции и погранохраны пока не ответил на вопросы Rus.Postimees о том, как изменится работа эстонского пункта пропуска Нарва в связи с объявленной датой закрытия российского перехода Ивангород. В Департаменте полиции и погранохраны нам лишь сообщили, что обсуждение ситуации пройдет в PPA в среду 8 ноября. Мы сообщим подробности решений PPA, как только они поступят в наше распоряжение.