Разбор ⟩ За что полиция увела пятерых демонстрантов с площади Вабадузе?

Что из этого имеет отношение к «палестинскому народу» и его стремлению к независимости? Ничего. Право на самоопределение принадлежит народу как нации. Нация - это историческая форма общности людей, объединенных единым языком и территорией, глубокими внутренними экономическими связями, определенными чертами культуры. Именно такой политически организованный народ имеет право на самоопределение.

Так называемый «палестинский народ» не является отдельной нацией. Это арабы, проживающие на территории исторической области Палестина. По последним оценкам арабов в мире насчитывается 400 миллионов человек и они являются основной группой населения в 22 государствах. Иными словами, арабы как нация 22 раза реализовали свое право на самоопределение. Они не являются народом под иностранным игом и эксплуатацией.

Арабские страны на карте мира. Фото: скриншот со страницы Лиги арабских государств

Для сравнения - одна из самых крупных наций в мире, которая до сих пор не реализовала свое право на самоопределение - это курды. В мире их насчитывается около 40 миллионов. Курды живут на территории Турции, Ирана, Ирака, Сирии. Турецко-курдский вооруженный конфликт между правительством Турции и национально-освободительным движением, которое борется за создание суверенного курдского государства, продолжается с 1984 года по сей день.

Кто-нибудь из сторонников «свободной Палестины» выходил требовать права на самоопределение для 40 миллионов курдов? Также народом, который впервые в 1948 году реализовал свое право на самоопределение и на собственное государство, являются евреи. У них и сейчас нет другого, кроме Израиля.