Новое видение развития Горхолла обсуждалось настолько в узком кругу, что об этом даже не знали отвечающий за городское планирование вице-мэр и гендиректор Департамента охраны памятников старины, пишет Äripäev.
Кылварт обсуждал будущее Горхолла в узком кругу: о плане не знал даже вице-мэр по городскому планированию
Вице-мэр Мадле Липпус (СДПЭ), отвечающая за городское планирование, не знала об этом плане. «Это показывает отношение и культуру», – сказала Липпус.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт объяснил обсуждение будущего Горхолла в узком кругу тем, что для достижения нового видения требовалась предварительная работа по более широкому осмыслению темы. Подробности читайте в Äripäev.
Как на прошлой неделе писал Postimees, в четверг общественности был представлен еще один план развития, включающий Горхолл и прилегающий к нему земельный участок, обращенный к центру города. Оба объекта недвижимости находятся в плохом состоянии. Представляя концепцию, мэр Михаил Кылварт отметил, что Горхолл находится под охраной как памятник архитектуры, но, похоже, мэр не считает это препятствием, заявив, что все будет сделано в соответствии с правилами.