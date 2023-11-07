Кылварт обсуждал будущее Горхолла в узком кругу: о плане не знал даже вице-мэр по городскому планированию

Мэр Таллинна Михаил Кылварт объяснил обсуждение будущего Горхолла в узком кругу тем, что для достижения нового видения требовалась предварительная работа по более широкому осмыслению темы. Подробности читайте в Äripäev .

Как на прошлой неделе писал Postimees, в четверг общественности был представлен еще один план развития, включающий Горхолл и прилегающий к нему земельный участок, обращенный к центру города. Оба объекта недвижимости находятся в плохом состоянии. Представляя концепцию, мэр Михаил Кылварт отметил, что Горхолл находится под охраной как памятник архитектуры, но, похоже, мэр не считает это препятствием, заявив, что все будет сделано в соответствии с правилами.