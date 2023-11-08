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Сторонники ХАМАС прервали заседание парламента Финляндии

rus.postimees.ee
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Сторонники палестинцев на улицах Хельсинки, 20 октября 2023 года.
Сторонники палестинцев на улицах Хельсинки, 20 октября 2023 года. Фото: Heikki Saukkomaa / LEHTIKUV / SIPA

Группа протестующих помешала работе депутатов финского парламента. Крики «Свободная Палестина!» больше чем на час парализовали работу законодательной власти нашего северного соседа.

«Свободная Палестина! Прекратить огонь!», - цитирует газета Helsingin Sanomat крики из парламента Финляндии (Eduskunta), где молодые люди прямо в зале заседаний депутатов на галерее для гостей развернули флаги, используемые сторонниками жителей сектора Газа.

«Протестующих было несколько. Они несли палестинские флаги и транспаранты протеста. По крайней мере, несколько демонстрантов покрасили руки в красный цвет. Заседание проходило под председательством вице-спикера Паулы Рисикко. Она распорядилась освободить галерею, и демонстранты были выдворены», - пишут журналисты, которые видели акцию протеста.

На сайте финского парламента сообщений о случившемся нет. Helsingin Sanomat отмечает, что журналистам не удалось получить в отделе коммуникаций парламента никакой дополнительной информации о демонстрации и ее возможных организаторах. На галерее парламента может присутствовать любой желающий, но мешать работе депутатов запрещено, напоминает газета.

Работа депутатов в итоге была прервана больше чем на час.

Показательно, что среди самих депутатов нашлись те, кто заявил о сочувствии к протестующим. Представительница левых Вероника Хонкасало в соцсети X написала, что депутаты должны иметь выдержку и не прибегать к «выкрикам, унижающим достоинство молодых людей». На уточнение о том, кто и как унизил сторонников ХАМАС, Хонкасало заявила, что некоторые ее коллеги призвали демонстрантов вместо протеста в парламенте «идти на работу».

На уточняющий вопрос подписчиков, имеет ли Вероника Хонкасало отношение к тому, что устроили в парламенте сторонники террористов, представительница финских левых не ответила.

В свою очередь представитель центристов Туомас Кеттунен написал в X, что понимает озабоченность протестующих, но не согласен с их методами.

В минувшие воскресенье сторонники палестинцев вышли на уличную акцию в центре Таллинна. Полиция Эстонии задержала пятерых участников.

Rus.Postimees продолжает в специальном блоге следить за войной в Израиле.

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