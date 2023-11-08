Сторонники ХАМАС прервали заседание парламента Финляндии

Группа протестующих помешала работе депутатов финского парламента. Крики «Свободная Палестина!» больше чем на час парализовали работу законодательной власти нашего северного соседа.
«Свободная Палестина! Прекратить огонь!», - цитирует газета Helsingin Sanomat крики из парламента Финляндии (Eduskunta), где молодые люди прямо в зале заседаний депутатов на галерее для гостей развернули флаги, используемые сторонниками жителей сектора Газа.
«Протестующих было несколько. Они несли палестинские флаги и транспаранты протеста. По крайней мере, несколько демонстрантов покрасили руки в красный цвет. Заседание проходило под председательством вице-спикера Паулы Рисикко. Она распорядилась освободить галерею, и демонстранты были выдворены», - пишут журналисты, которые видели акцию протеста.
На сайте финского парламента сообщений о случившемся нет. Helsingin Sanomat отмечает, что журналистам не удалось получить в отделе коммуникаций парламента никакой дополнительной информации о демонстрации и ее возможных организаторах. На галерее парламента может присутствовать любой желающий, но мешать работе депутатов запрещено, напоминает газета.
Работа депутатов в итоге была прервана больше чем на час.
Показательно, что среди самих депутатов нашлись те, кто заявил о сочувствии к протестующим. Представительница левых Вероника Хонкасало в соцсети X написала, что депутаты должны иметь выдержку и не прибегать к «выкрикам, унижающим достоинство молодых людей». На уточнение о том, кто и как унизил сторонников ХАМАС, Хонкасало заявила, что некоторые ее коллеги призвали демонстрантов вместо протеста в парламенте «идти на работу».
Kansanedustajien pitäisi todellakin kestää kansanmurhaa vastustava mielenilmaus ilman että sorrutaan nuoria halventaviin huutoihin. Häpeällistä. #gaza #eduskunta— Veronika Honkasalo (@veronikahonka) November 7, 2023
На уточняющий вопрос подписчиков, имеет ли Вероника Хонкасало отношение к тому, что устроили в парламенте сторонники террористов, представительница финских левых не ответила.
В свою очередь представитель центристов Туомас Кеттунен написал в X, что понимает озабоченность протестующих, но не согласен с их методами.
Lähi-idässä tapahtuvat sotatoimet ovat tuomittavia ja rauhan eteen on kaikkien tehtävä töitä.— Tuomas Kettunen (@KettunenTuomas) November 7, 2023
Ymmärrän huolen mutta en voi käsittää mielenosoituksen tuomista eduskunnan istuntosaliin keskeyttäen tärkeä keskustelu opintotukilain muuttamisesta. #eduskunta #mielenosoitus pic.twitter.com/xjQozxIK5J
В минувшие воскресенье сторонники палестинцев вышли на уличную акцию в центре Таллинна. Полиция Эстонии задержала пятерых участников.
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