Сторонники ХАМАС прервали заседание парламента Финляндии

«Свободная Палестина! Прекратить огонь!», - цитирует газета Helsingin Sanomat крики из парламента Финляндии (Eduskunta), где молодые люди прямо в зале заседаний депутатов на галерее для гостей развернули флаги, используемые сторонниками жителей сектора Газа.

«Протестующих было несколько. Они несли палестинские флаги и транспаранты протеста. По крайней мере, несколько демонстрантов покрасили руки в красный цвет. Заседание проходило под председательством вице-спикера Паулы Рисикко. Она распорядилась освободить галерею, и демонстранты были выдворены», - пишут журналисты, которые видели акцию протеста.

На сайте финского парламента сообщений о случившемся нет. Helsingin Sanomat отмечает, что журналистам не удалось получить в отделе коммуникаций парламента никакой дополнительной информации о демонстрации и ее возможных организаторах. На галерее парламента может присутствовать любой желающий, но мешать работе депутатов запрещено, напоминает газета.

Работа депутатов в итоге была прервана больше чем на час.

Показательно, что среди самих депутатов нашлись те, кто заявил о сочувствии к протестующим. Представительница левых Вероника Хонкасало в соцсети X написала, что депутаты должны иметь выдержку и не прибегать к «выкрикам, унижающим достоинство молодых людей». На уточнение о том, кто и как унизил сторонников ХАМАС, Хонкасало заявила, что некоторые ее коллеги призвали демонстрантов вместо протеста в парламенте «идти на работу».