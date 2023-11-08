Объявлены финалисты конкурса «Автомобиль года в Эстонии – 2024»

В финал конкурса «Автомобиль года в Эстонии – 2024», который проводится в 24-й раз, на этот раз прошли не шесть, а семь автомобилей. После дополнительного голосования два автомобиля все же сравнялись по очкам в борьбе за шестое место, и жюри решило допустить в финал их оба, пишет Geenius.