Объявлены финалисты конкурса «Автомобиль года в Эстонии – 2024»

В финал конкурса «Автомобиль года в Эстонии – 2024», который проводится в 24-й раз, на этот раз прошли не шесть, а семь автомобилей. После дополнительного голосования два автомобиля все же сравнялись по очкам в борьбе за шестое место, и жюри решило допустить в финал их оба, пишет Geenius.
Финалистами конкурса «Эстонский автомобиль года – 2024» стали:
Honda CR-V;
Hyundai Ioniq 6;
Hyundai Kona;
Mercedes-Benz E-Class;
Peugeot 408;
Toyota Prius (тест-драйв Rus.Postimees);
Volkswagen ID.Buzz.
Победителя конкурса объявят 13 января 2024 года.
В прошлом году первое место досталось Honda Civic, который также был протестирован Rus.Postimees.