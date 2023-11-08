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Объявлены финалисты конкурса «Автомобиль года в Эстонии – 2024»

rus.postimees.ee
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Новый подключаемый гибрид Toyota Prius.
Новый подключаемый гибрид Toyota Prius. Фото: Дмитрий Рая

В финал конкурса «Автомобиль года в Эстонии – 2024», который проводится в 24-й раз, на этот раз прошли не шесть, а семь автомобилей. После дополнительного голосования два автомобиля все же сравнялись по очкам в борьбе за шестое место, и жюри решило допустить в финал их оба, пишет Geenius.

Финалистами конкурса «Эстонский автомобиль года – 2024» стали:

Honda CR-V;

Hyundai Ioniq 6;

Hyundai Kona;

Mercedes-Benz E-Class;

Peugeot 408;

Toyota Prius (тест-драйв Rus.Postimees);

Volkswagen ID.Buzz.

Победителя конкурса объявят 13 января 2024 года.

В прошлом году первое место досталось Honda Civic, который также был протестирован Rus.Postimees.

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