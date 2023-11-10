Каллас рада закрытию моста в Ивангород, погранохрана думает, чем занять сотрудников, а в плюсе Финляндия

​Департамент полиции и погранохраны рассказал Rus.Postimees о последствиях грядущего закрытия моста между Нарвой и Ивангородом. Перевозчики пассажиров заявили о сокращении рейсов между Таллинном и Петербургом и возможном росте цен на автобусные билеты. Кая Каллас радуется, мечтая остановить любой транзит, но перевозчикам грузов этот мост не нужен давно. Мы собрали все доступные цифры и реакции на решение Москвы остановить транспортное сообщение между двумя берегами Наровы.