Каллас рада закрытию моста в Ивангород, погранохрана думает, чем занять сотрудников, а в плюсе Финляндия

Департамент полиции и погранохраны рассказал Rus.Postimees о последствиях грядущего закрытия моста между Нарвой и Ивангородом. Перевозчики пассажиров заявили о сокращении рейсов между Таллинном и Петербургом и возможном росте цен на автобусные билеты. Кая Каллас радуется, мечтая остановить любой транзит, но перевозчикам грузов этот мост не нужен давно. Мы собрали все доступные цифры и реакции на решение Москвы остановить транспортное сообщение между двумя берегами Наровы.
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Последствия остановки транспорта на мосту между Эстонией и РФ
«Я думаю, это замечательно, что Россия закрывает его (погранпункт Ивангород - прим.ред.). В Россию действительно не обязательно ехать», - заявила Кая Каллас, выступая в Рийгикогу 8 ноября. В тот же день премьер весело танцевала прямо в рабочем кабинете.