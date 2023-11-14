МНЕНИЕ ⟩ Русским в Эстонии никто ничего не должен, нужно интегрироваться

Некоторые арабы точно так же живут там на протяжении нескольких поколений, однако о том, чтобы государство с чего-то вдруг начало предоставлять им образование на их языке, речи не идет. Особые энтузиасты организуют частные школы, где люди изучают то, что им более по нраву.

Пока все прибывающее сюда представители разных народов учат эстонский сами и отправляют детей получать образование либо на государственном языке, либо на языке международного общения (в частные школы), один единственный народ требует право учиться на своем языке у государства, хотя ничем не заслуживает такого исключения для себя.

Привилегий для русских быть не должно

Со своим уставом в чужой монастырь не лезут, а в другой стране за деньги этой страны учиться нужно на ее языке; это просто норма и факт. Да, русские здесь живут несколько дольше других мигрантов и их больше, чем каких-либо других иностранцев, но использование таких аргументов в качестве оправдания вызывает вопрос: при каком числе прибывших людей с родным арабским языком Эстония должна будет начать открывать арабские школы, раз она якобы обязана предоставлять русскоязычные школы русским на этих основаниях? Кажется, что ни эстонцы, ни русские открытие таких школ бы не поддержали, сколь долго бы арабы тут не находились.