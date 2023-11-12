Президент Карис: я склоняю голову в память об эстонском солдате

«Опасность и служба в Силах обороны всегда связаны между собой. Но особенно больно и несправедливо, когда необратимые трагические события происходят именно здесь, в Эстонии. Сегодня при исполнении служебного долга погиб боец Скаутского батальона, обучавший украинских товарищей, чтобы они были хорошими солдатами на фронте свободы и независимости своей страны», - сообщил президент в социальных сетях.