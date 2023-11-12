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Президент Карис: я склоняю голову в память об эстонском солдате

Ингрид Ландейро
, журналист
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Президент Алар Карис.
Президент Алар Карис. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Президент Эстонии Алар Карис выразил сегодня соболезнования родным и близким бойца Скаутского батальона, погибшего при исполнении служебного долга.

«Опасность и служба в Силах обороны всегда связаны между собой. Но особенно больно и несправедливо, когда необратимые трагические события происходят именно здесь, в Эстонии. Сегодня при исполнении служебного долга погиб боец Скаутского батальона, обучавший украинских товарищей, чтобы они были хорошими солдатами на фронте свободы и независимости своей страны», - сообщил президент в социальных сетях.

«Я склоняю голову в память об эстонском солдате. Мои глубочайшие соболезнования его близким, друзьям и товарищам по оружию. Эстония скорбит», - добавил он.

Сегодня утром во время плановых учений на центральном полигоне Сил обороны произошел трагический случай. В результате взрыва взрывного устройства был тяжело ранен действующий военнослужащий Скаутского батальона, который скончался на месте происшествия.

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