Президент Карис: я склоняю голову в память об эстонском солдате

Президент Эстонии Алар Карис выразил сегодня соболезнования родным и близким бойца Скаутского батальона, погибшего при исполнении служебного долга.
«Опасность и служба в Силах обороны всегда связаны между собой. Но особенно больно и несправедливо, когда необратимые трагические события происходят именно здесь, в Эстонии. Сегодня при исполнении служебного долга погиб боец Скаутского батальона, обучавший украинских товарищей, чтобы они были хорошими солдатами на фронте свободы и независимости своей страны», - сообщил президент в социальных сетях.
«Я склоняю голову в память об эстонском солдате. Мои глубочайшие соболезнования его близким, друзьям и товарищам по оружию. Эстония скорбит», - добавил он.
Сегодня утром во время плановых учений на центральном полигоне Сил обороны произошел трагический случай. В результате взрыва взрывного устройства был тяжело ранен действующий военнослужащий Скаутского батальона, который скончался на месте происшествия.