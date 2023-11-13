МНЕНИЕ ⟩ Руутсоо – Игорю Калакаускасу: вы провоцируете и создаете ложное представление об эстонцах

«Ошибка, по моему мнению, в том, что принимающие политические решения люди все время мечутся между желанием решить вопрос цивилизованно и жаждой отомстить за несправедливость, допущенную несколько десятилетий назад. Жажда реванша вновь возникла в прошлом году, когда беспокойный восточный сосед развязал кровавую разборку с непонятными целями, но вполне понятными методами», - пишет Калакаускас в своей статье в Rus.Postimees 7 ноября 2023 года.

Однако связь между недавними решениями правительства и разрушительной войной России против Украины весьма косвенная (дискуссия по этому поводу не является темой данной статьи). При этом очевидно, что особенно в последнее десятилетие агрессивная риторика России, демонизирующая ее соседей (включая Эстонию) как государства и аннулирующая их как независимые страны, углубила понимание того, что языковая компетентность населения играет ключевую роль в оборонной стратегии Эстонии.

Настроения старшего поколения коренного населения, как признает Калакаускас, действительно неотделимы от исторического опыта. К сожалению, трагедия Украины уже давно актуализирует эти настроения и преимущественно среди молодых людей, живущих, так сказать, в будущем и уже ставших гражданами Европы. Автор этого текста не берет на себя ответственность выражать мысли и мнения всех эстонцев. Однако единственной отправной точкой эстонской образовательной политики являются проблемы, которые необходимо решить в сегодняшней Эстонии, а фундаментом тут являются нормы Европейского союза, то есть цивилизованного мира.