По оценке работодателей, в 2024 году нанять новых работников станет проще

Если прошлой осенью всего 5 % работодателей считали, что в этом году найти новых работников станет проще, а более половины (54 %) ожидали, что наем персонала усложнится, то этой осенью ожидания работодателей в отношении рынка труда изменились.

«В два раза больше работодателей прогнозируют, что в новом году найти новых работников станет проще, поскольку на рынке труда заметно увеличилось количество потенциальных работников», - прокомментировала результаты исследования руководитель отдела по подбору персонала cvkeskus.ee Грете Адлер.

Грете Адлер добавила, что увеличение активности потенциальных работников на рынке труда и уменьшение количества предлагаемых вакансий значительно повысили конкуренцию при поиске рабочего места - в этом году свою кандидатуру на вакантные должности предлагало в среднем по 39 человек, что на целых 70 % больше, чем год назад. «Самая большая конкуренция в данный момент наблюдается в сфере маркетинга, где на одну вакансию претендуют по 72 потенциальных работника».

Почти каждый третий работодатель (32 %) все же прогнозирует, что, несмотря на ситуацию на рынке труда, поиск персонала только усложнится. Тем не менее таких работодателей значительно меньше, чем было прошлой осенью, когда этого ожидали более половины (54 %) работодателей.

«Работодатели, которые прогнозируют, что найти новых работников станет сложнее, видят основные причины этого в росте ожидаемой работниками зарплаты или незаинтересованности молодых людей работать в сфере деятельности той или иной организации», - прокомментировала исследование руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер.

57 % работодателей планируют в течение ближайших шести месяцев нанять новых работников либо на новые рабочие места, либо на замену существующих работников, либо на временную работу. Это меньше, чем прошлой осенью, когда нанять новых работников планировали целых 70 % работодателей.