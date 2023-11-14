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ПОПЫТКА СМЕСТИТЬ ⟩ Поддержат ли правящие партии вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас?

Мейнхард Пулк Лоора-Элизабет Ломп
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: JACQUES WITT / SIPA

Во вторник, 14 ноября, партия «Отечество» объявила о своем плане инициировать вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас (Партия реформ), но нет надежды на получение голосов поддержки от коалиционных партий.

Как и сразу после скандала с восточными грузоперевозками мужа Каллас, члены Социал-демократической партии и «Ээсти 200» уверены, что решение об уходе может принять только сама Каллас. Это мнение разделяют также коалиционные депутаты - независимо от того, являются ли они членами Партии реформ или одним из их меньших партнеров - которые в остальном критически относятся к Каллас как премьер-министру.

Один из членов Партии реформ, критически настроенный по отношению к Каллас, заявил, что не может представить, почему кто-то из его фракции должен поддержать вотум недоверия Каллас. Другой коалиционный депутат заявил, что не поддержит вотум недоверия, поскольку это неправильный способ свергнуть Каллас: в команде так не делают. «Они (Партия реформ) должны сами прийти к такому решению», - объяснил он.

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