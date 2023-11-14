Во вторник, 14 ноября, партия «Отечество» объявила о своем плане инициировать вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас (Партия реформ), но нет надежды на получение голосов поддержки от коалиционных партий.
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ПОПЫТКА СМЕСТИТЬ ⟩ Поддержат ли правящие партии вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас?
Как и сразу после скандала с восточными грузоперевозками мужа Каллас, члены Социал-демократической партии и «Ээсти 200» уверены, что решение об уходе может принять только сама Каллас. Это мнение разделяют также коалиционные депутаты - независимо от того, являются ли они членами Партии реформ или одним из их меньших партнеров - которые в остальном критически относятся к Каллас как премьер-министру.