ПОПЫТКА СМЕСТИТЬ ⟩ Поддержат ли правящие партии вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас?

Как и сразу после скандала с восточными грузоперевозками мужа Каллас, члены Социал-демократической партии и «Ээсти 200» уверены, что решение об уходе может принять только сама Каллас. Это мнение разделяют также коалиционные депутаты - независимо от того, являются ли они членами Партии реформ или одним из их меньших партнеров - которые в остальном критически относятся к Каллас как премьер-министру.