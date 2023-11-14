Вчера Rus.Postimees писал, что у известного блогера и гражданского активиста Даниила Куракина возникли проблемы в ЛГБТК-организации Q-Space из-за его произраильской позиции. Сегодня стало известно, что Куракина исключили из организации.
Эстонская организация секс-меньшинств исключила из своих рядов активиста Даниила Куракина
«Так, видимо, выглядит благодарность за работу с проектом с самого его основания, за активное участие в нем, за создание видеоматериала, включая все ролики для краудфандинговой кампании, за помощь в пиаре проекта и всякое разное по мелочам», - отреагировал на новость об исключении из организации сам Куракин.
По его словам, обвинения в распространении риторики ненависти абсолютно не имеют никакого основания. «Postimees бы не пропустил статью, разжигающую ненависть, это во-первых. А во-вторых, поддержка Израиля означает и поддержку антитеррористической операции в Газе. Нельзя быть за Израиль и вместе с этим осуждать его стремление защитить себя и вернуть заложников на родину. Из этого и следует, что выгнали меня именно за произраильскую позицию», - считает активист.
Куракин подчеркнул, что его позицию по этому вопросу даже не выслушали. «Сегодня мы должны были встретиться в офисе Q-Space, но в организации решили что раз у меня спросили мнение журналисты, спросив при этом и у них, но Q-Space отказался давать комментарии, меня выслушивать уже нет смысла», - отметил он.
Куракин добавил, что ему особенно обидно, что весь труд на благо организации был перечеркнут жалобами неких пропалестинских активисток, которых огорчило, что в Q-Space есть волонтер, который желает полной ликвидации террористов из ХАМАС.
«Вместо того чтобы проигнорировать этот вой из кустов и сохранить лицо, меня обвинили в не пойми чем, да еще и выгнали буквально за спиной», - заявил он.
По его словам, организация «Открытая Республика» официально более не сотрудничает с проектом Q-Space. «Почему-то у нас могут существовать как произраильские, так и пропалестинские участники, спокойно дискутируя на эти темы и для нас не было проблемы наличие моей статьи-мнения в Postimees. Также очень жаль, что наша общая цель – просвещать жителей Эстонии об ЛГБТК+ сообществе, споткнулась о такой нелепый камень», - заключил он.
Q-Space: мы не занимали пропалестинскую позицию
Сама ЛГБТК-организации Q-Space на своей странице в Facebook заявила, что никогда не занимала пропалестинскую позицию. «Важно указать, что никакие позиции Q-Space по конфликту на Ближнем Востоке – ни произраильская, ни пропалестинская – не были озвучены Куракину от организации. В письме Куракину сообщалось, что организация Q-Space занимает правозащитную позицию, обращает внимание на речи ненависти и активно им противостоит. Именно обсуждение ценностей правозащитной организации были заявлены как темы для встречи. Несмотря на это в статье «конфликт» вылился в бинарную плоскость: Израиль-Палестина», - говорится в посте организации.
Представители Q-Space отметили, что в приглашении на встречу они подчеркнули ценности организации – уважение прав человека, недопустимость речей ненависти и ее поддержки, уважение и принятие разных политических взглядов.
«В данной ситуации Q-Space принял решение не продолжать сотрудничество с Даниилом Куракиным, дистанцироваться от его высказываний на любые темы, так как его поступок нарушает как внутренние правила организации, так и общеэтические нормы общения», - заявили в ЛГБТК-организации.