Эстонская организация секс-меньшинств исключила из своих рядов активиста Даниила Куракина

«Так, видимо, выглядит благодарность за работу с проектом с самого его основания, за активное участие в нем, за создание видеоматериала, включая все ролики для краудфандинговой кампании, за помощь в пиаре проекта и всякое разное по мелочам», - отреагировал на новость об исключении из организации сам Куракин.

По его словам, обвинения в распространении риторики ненависти абсолютно не имеют никакого основания. «Postimees бы не пропустил статью, разжигающую ненависть, это во-первых. А во-вторых, поддержка Израиля означает и поддержку антитеррористической операции в Газе. Нельзя быть за Израиль и вместе с этим осуждать его стремление защитить себя и вернуть заложников на родину. Из этого и следует, что выгнали меня именно за произраильскую позицию», - считает активист.

Куракин подчеркнул, что его позицию по этому вопросу даже не выслушали. «Сегодня мы должны были встретиться в офисе Q-Space, но в организации решили что раз у меня спросили мнение журналисты, спросив при этом и у них, но Q-Space отказался давать комментарии, меня выслушивать уже нет смысла», - отметил он.

Куракин добавил, что ему особенно обидно, что весь труд на благо организации был перечеркнут жалобами неких пропалестинских активисток, которых огорчило, что в Q-Space есть волонтер, который желает полной ликвидации террористов из ХАМАС.