Попытка цензуры? ⟩ Организация секс-меньшинств вызвала активиста на ковер из-за его мнения о войне в Израиле

У известного блогера и гражданского активиста Даниила Куракина возникли проблемы в ЛГБТК-организации Q-Space из-за его произраильской позиции. Оказалось, что многие члены организации активно поддерживают палестинскую сторону. Несмотря на конфликт, Куракин надеется остаться в рядах объединения.
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На официальном сайте организации сказано, что Q-Space - новый культурный проект в Эстонии, посвященный квир-сообществу и правам человека.
«Каждый месяц мы проводим кинопоказы, дискуссии, семинары и другие ивенты на ЛГБТК-темы. Мы создаем безопасное пространство, основанное на взаимном уважении. Нам важно, чтобы лесбиянки, геи, бисексуальные и трансгендерные люди, квиры, интерсекс-люди и другие гендерно неконформные люди могли чувствовать себя свободно, быть открытыми и не скрывать свою идентичность», - говорится на сайте. Как выяснилось, взаимное уважение и открытость понимаются иначе, когда речь заходит о дискуссии вокруг войны в Израиле.
В чем суть конфликта?
По словам Куракина, проблема возникла вокруг его произраильской позиции. «Проекту Q-Space сообщили крайне левые активисты, что я якобы поддерживаю геноцид Палестины. Дня них военные действия Израиля - это геноцид Палестины. Они придерживаются четкой пропалестинской позиции. Некоторые даже подходили ко мне во время пропалестинской акции на площади Вабадузе», - сказал он, подчеркнув, что его не выгнали из организации, а послали письмо, что проведут с ним беседу.
«Меня пригласили поговорить в офис по поводу моей статьи в Postimees, в которой я высказал свою позицию по поводу поддержки Израиля», - сказал он, добавив, что не хотел бы уходить из организации.
Почему ЛГБТК-организация имеет пропалестинские взгляды?
По мнению Куракина, европейские левые считают палестинцев угнетенным народом. «Это очень хорошо укладывается в повестку угнетенных и угнетателей. Некоторые не разделяют ХАМАС и Палестину. Многие даже не понимают сути конфликта и продолжают поддерживать сами не зная что», - отметил активист.
«На той же акции на площади Вабадузе, когда я сказал, что это все очень напоминает поддержку ХАМАС, они сказали, что мы не за ХАМАС, а за мирных жителей и против убийства детей. И на этом же самом митинге они кричат «From the river to the sea, Palestine will be free» (От реки до моря Палестина будет свободна) - антиизраильский лозунг ХАМАС. У них в голове путаница», - заявил Куракин.
«Как мне сказали, мнения могут быть разными, но тут корень именно в поддержке антитеррористической операции в секторе Газа. Люди не понимают, что если сейчас не избавиться от террористов, то убийства мирного населения будут продолжаться. То, что произошло 7 октября, будет повторяться. Нужно избавиться от корня проблемы. К сожалению, поскольку ХАМАС не идет на мирные переговоры и их доктрина - полное уничтожение Израиля и всех евреев, которые там живут, других способов ни Израиль, ни кто-то другой не видит. - отметил Куракин. - Когда левые активисты предложат какой-нибудь вариант решения этой проблемы без подобного военного вмешательства, против которого они выступают, то пожалуйста, но никто не может представить решения этой проблемы».
Армия обороны Израиля начала боевые действия в секторе Газа после того, как боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. При нападении погибли 1400 жителей Израиля, больше 200 человек попали в заложники. В ответ ЦАХАЛ начал наносить авиаудары по сектору Газа, а в конце октября израильские войска вошли на палестинскую территорию.
По данным палестинской стороны, с 7 октября в секторе Газа погибли более девяти тысячи человек, в том числе 3,5 тысячи детей. Около полутора миллиона человек, по оценке ООН, покинули свои дома в секторе Газа.
Блогер и активист подчеркнул, что общая цель всех ЛГБТК-организаций в Эстонии - сделать страну более толерантной и дружелюбной к сексуальным меньшинствам.
«Не думаю, что конфликты на Ближнем Востоке должны впутываться в эту тематику. Мы занимается просвещением в контексте ЛГБТК-сообщества, говорим людям, что быть условно геем, лесбиянкой или трансгендером - это нормально. Что касается палестино-израильского конфликта, то эта не та тематика, из-за которой внутри ЛГБТК-сообщества должен возникать конфликт», - подытожил он.
Rus.Postimees послал запрос Q-Space с просьбой прокомментировать данную ситуацию, однако организация отказалась ответить на вопросы.
В воскресенье, 5 ноября, в 15:00 на площади Вабадузе в Таллинне прошла демонстрация, на которой присутствующие выразили поддержку палестинским гражданам, пострадавшим или убитым в результате конфликта между Израилем и ХАМАС.
По словам организаторов, целью демонстрации было привлечь внимание общественности, опираясь на достоверные академические источники и открытую информацию, а также повлиять на правительство Эстонии, чтобы оно осудило незаконное и бесчеловечное применение израильским правительством силы против мирных жителей сектора Газы и призвало к прекращению огня. Кроме того, участники акции почтили память погибших в Газе.
В общей сложности полиция задержала на демонстрации пять человек и возбудила против них дело о правонарушении по статье о поддержке и оправдании международного преступления. Все инциденты были связаны с лозунгом или фразой «From the river to the sea, Palestine will be free» (От реки до моря Палестина будет свободна). «Это послание может быть истолковано как публичная демонстрация символа преступления против человечества, поскольку оно призывает к прекращению существования государства Израиль. Это также антисемитский лозунг, использование которого оправдывает совершение актов против человечества», - сообщил начальник оперативного отдела Пыхьяской префектуры Мадис Аллак.