Попытка цензуры? ⟩ Организация секс-меньшинств вызвала активиста на ковер из-за его мнения о войне в Израиле

«На той же акции на площади Вабадузе, когда я сказал, что это все очень напоминает поддержку ХАМАС, они сказали, что мы не за ХАМАС, а за мирных жителей и против убийства детей. И на этом же самом митинге они кричат «From the river to the sea, Palestine will be free» (От реки до моря Палестина будет свободна) - антиизраильский лозунг ХАМАС. У них в голове путаница», - заявил Куракин.

Демонстрация на площади Вабадузе в поддержку Палестины. Фото: Mihkel Maripuu

«Как мне сказали, мнения могут быть разными, но тут корень именно в поддержке антитеррористической операции в секторе Газа. Люди не понимают, что если сейчас не избавиться от террористов, то убийства мирного населения будут продолжаться. То, что произошло 7 октября, будет повторяться. Нужно избавиться от корня проблемы. К сожалению, поскольку ХАМАС не идет на мирные переговоры и их доктрина - полное уничтожение Израиля и всех евреев, которые там живут, других способов ни Израиль, ни кто-то другой не видит. - отметил Куракин. - Когда левые активисты предложат какой-нибудь вариант решения этой проблемы без подобного военного вмешательства, против которого они выступают, то пожалуйста, но никто не может представить решения этой проблемы».