Попытка цензуры? ⟩ Организация секс-меньшинств вызвала активиста на ковер из-за его мнения о войне в Израиле

«На той же акции на площади Вабадузе, когда я сказал, что это все очень напоминает поддержку ХАМАС, они сказали, что мы не за ХАМАС, а за мирных жителей и против убийства детей. И на этом же самом митинге они кричат «From the river to the sea, Palestine will be free» (От реки до моря Палестина будет свободна) - антиизраильский лозунг ХАМАС. У них в голове путаница», - заявил Куракин.