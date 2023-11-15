Одинец: зарплаты учителей хоть как-то растут, у спасателей, полицейских и судей – вообще заморожены

– Доходы от повышения налога с оборота и введения автоналога могут пойти на повышение зарплат учителей?
– Конечно! Это же всё сообщающийся сосуд.
– То есть, автомобилисты будут платить зарплату учителям?
– Ну, я бы так не говорил. У нас все-таки конкретные налоги не привязаны к конкретным статьям расходов. Это всё общий бюджет, средства которого распределяются на нужды государства.
– Социал-демократы дистанцировались от неудачного заявления Каи Каллас о том, что учителям следует во время забастовки пропагандировать автоналог, если они хотят повышения зарплат. Возникает вопрос: что социал-демократы до сих пор делают в этом правительстве?
– Социал-демократы пытаются сделать лучшее, что возможно сделать в этой коалиции в нынешних бюджетных реалиях. Социал-демократы очень активно боролись против идеи замораживания зарплат на будущий год!
– Успешно! Зарплаты не заморожены.
– Учителям обещано 4,3% в качестве прибавки, но спасателям и полицейским – ровным счетом ничего!
– Вчера глава МВД, председатель СДПЭ Лаури Ляэнеметс встречался с профсоюзом спасателей. В МВД сейчас очень остро стоит вопрос о повышении зарплат спасателей. Возможны даже протестные акции с их стороны. Думаю, что завтра министр внутренних дел поднимет в правительстве тему зарплат спасателей.
Мы смогли добиться того, чтобы не было автоматической заморозки зарплат всех бюджетников.
– Однако, фактически зарплаты и полицейских, и спасателей, скорее всего, будут заморожены…
– Мы сейчас не знаем. До третьего чтения госбюджета в парламенте возможно внесение в него изменений. Дискуссии о зарплатах бюджетников продолжаются.