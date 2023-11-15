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Одинец: зарплаты учителей хоть как-то растут, у спасателей, полицейских и судей – вообще заморожены

«Обещания давались в других реалиях»
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Выход – в коллективном договоре
  • Забастовки приведут к подвижкам
  • Сэкономить особо не удалось

Вместо обещанных 8% на прибавку зарплаты педагогов найдено 4,3%. Сколько придется ждать обещанного? Зарплата в 120% от среднего уровня по стране, обозначенная в коалиционном договоре к 2027 году, – это утопия? А если учителя выйдут на большую забастовку?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире депутат Рийгикогу, председатель парламентской группы поддержки профсоюзов, социал-демократ Эдуард Одинец. Возглавляемая им группа выразила солидарность с участниками предупредительной забастовки.

Депутат от коалиции обратился к учителям с призывом: «Объединяйтесь!». И добавил: «Даже если денег больше не найдем, многое изменится». Одинец напомнил, что у педагогов есть право долго бастовать.

Политик также не исключил протестных акций среди спасателей, где вопрос повышения зарплат стоит еще острее, чем в школах. 

Выдержки из беседы:

– Вместо надбавки в 8% учителя получат в 2024 году двое меньше: 4,3%. Обещанного три года ждут?

– Обещанного, может быть, и больше ждут. Желание всех политиков и чиновников Минобраза – выполнить данные правительством обещания как можно быстрее. Но реальность такова, что возможности госбюджета ограничены.

– Рост зарплат в 4,3% не покрывает даже текущей инфляции в 4,9% (официальные данные Банка Эстонии – прим. ред.). О каком ускорении роста доходов вы говорите, по сути, замораживая зарплаты?

– Зарплаты учителей все-таки растут. У некоторых работников бюджетных сфер зарплаты на самом деле заморожены. Например, у спасателей, полицейских, судей.

Конечно, понятно желание учителей. И понятна их фрустрация (чувство тревогиприм. ред.) по поводу не выполненных правительством обещаний. Просто обещания давались в других реалиях.

– В коалиционном договоре черным по белому написано: обеспечить учителям зарплату в 120% от среднего уровня по стране к 2027 году. При нынешних темпах повышения зарплат выполнить этот план нереально?

– Я полностью поддерживаю это обещание. Думаю, что правительство должно выполнять свои обещания. Проблема в том, что не было обозначено пошагово, как мы в реальности будем выходить на эти 120%.

Министру образования теперь приходится лавировать и придумывать самые разные возможности для того, чтобы хоть как-то поднять эти зарплаты.

Нужен коллективный договор. Такой договор есть в сфере медицины, и зарплаты медработников в следующем году повышаются.

– Станет ли это реальностью в школе?

– До сих пор этого не было. Ряд политиков использовали отсутствие коллективного договора для уклонения от своих обещаний. Уверенность в росте зарплат педагогам может обеспечить только коллективный договор.

– Вы поддерживаете бастующих педагогов, но при этом голосуете за бюджет, в котором не предусмотрены деньги на повышение зарплат. Где логика?

– Мы не можем говорить, что рост зарплат на 4,3% (в два раза меньше обещанногоприм. ред.) не является шагом к выполнению обещаний правительства.

Как депутаты парламента мы поддерживаем право учителей на забастовку и коллективный договор. С другой стороны, мы видим, что в госбюджете на следующий год уже мало что можно изменить.

– Что делать с нарушенными обещаниями?

– Депутатов не допускают на дебаты внутри правительства, так что мне сложно эту тему комментировать. Вопрос о повышении зарплат до 120% к 2027 году нужно решать. В этом году его решать уже слишком поздно.

– Доходы от повышения налога с оборота и введения автоналога могут пойти на повышение зарплат учителей?

– Конечно! Это же всё сообщающийся сосуд.

– То есть, автомобилисты будут платить зарплату учителям?

– Ну, я бы так не говорил. У нас все-таки конкретные налоги не привязаны к конкретным статьям расходов. Это всё общий бюджет, средства которого распределяются на нужды государства.

– Социал-демократы дистанцировались от неудачного заявления Каи Каллас о том, что учителям следует во время забастовки пропагандировать автоналог, если они хотят повышения зарплат. Возникает вопрос: что социал-демократы до сих пор делают в этом правительстве?

– Социал-демократы пытаются сделать лучшее, что возможно сделать в этой коалиции в нынешних бюджетных реалиях. Социал-демократы очень активно боролись против идеи замораживания зарплат на будущий год!

– Успешно?

– Успешно! Зарплаты не заморожены.

– Учителям обещано 4,3% в качестве прибавки, но спасателям и полицейским – ровным счетом ничего!

– Вчера глава МВД, председатель СДПЭ Лаури Ляэнеметс встречался с профсоюзом спасателей. В МВД сейчас очень остро стоит вопрос о повышении зарплат спасателей. Возможны даже протестные акции с их стороны. Думаю, что завтра министр внутренних дел поднимет в правительстве тему зарплат спасателей.

Мы смогли добиться того, чтобы не было автоматической заморозки зарплат всех бюджетников.

– Однако, фактически зарплаты и полицейских, и спасателей, скорее всего, будут заморожены…

– Мы сейчас не знаем. До третьего чтения госбюджета в парламенте возможно внесение в него изменений. Дискуссии о зарплатах бюджетников продолжаются.

– Что изменится, если учителя выйдут на большую забастовку, и их поддержат спасатели и полицейские?

– Даже если денег мы больше не найдем, то изменится отношение к бастующим. Думаю, что мы больше не услышим неуместных высказываний (реформистовприм.ред.) типа «Идите рекламируйте налог на автомобили, если хотите повышения зарплаты», «Коллективного договора нет – в чем проблема заморозить зарплаты?» или «Бастуйте сколько хотите, денег все равно нет».

Эмпатии, сочувствия и понимания станет больше.

Забастовки и привлечение внимания к школьным проблемам станут катализаторами многих процессов, связанных с системой образования. И это хорошо!

Выход из этой ситуации – подписание коллективных договоров.

– О коллективных договорах много говорят, но нет конкретных действий. Цель – затянуть время?

– У учителей есть право бастовать. Долго бастовать. Это может привести к подвижкам.

Очевидно, что мы имеем дело с минимальным представительством учителей в профсоюзах. Небольшая часть учителей борется за всех остальных: 20% отстаивают права оставшихся 80%. Мой призыв к учителям: объединяйтесь! Тогда вы будете сильнее в трудовых вопросах.

Одновременно педагоги могут пытаться вести переговоры о коллективных договорах не только с государством, но и на уровне местных самоуправлений. В Нарве уже есть такой коллективный договор.

– Недофинансирование не приведет к разрушению системы образования?

– Зарплаты учителей – это только одна часть проблемы. Даже зарплаты (специальные зарплаты для Ида-Вирумааприм.ред.) не приводят в школы столько учителей, сколько хотелось бы. Остро стоит вопрос притока новых кадров, нагрузки учителей, организации учебного процесса, комфортной учебной среды и т.д.

– Налицо кризис?

– По моей оценке, сейчас у нас кризис. В школах уже физически нет людей, которые бы там работали. Накопилось огромное количество проблем, которыми нужно заниматься.

– К чему приведет замораживание зарплат всех бюджетных сфер?

– Очевидно, к потере мотивации и определенному оттоку людей из профессии. Массовых сокращений не будет – для этого просто нет возможности.

Сейчас важно думать о том, как обрести чувство уверенности в завтрашнем дне. Если сегодня зарплата не повышается, человеку важно знать, что его ждет через год-два. Это позволит не уходить из профессии. Нужно просто немного подождать, когда дела начнут улаживаться.

– Ваш совет – немного подождать?

– Это классический совет: немного подождать – завтра будет лучше. Я верю в переговоры.

– Если говорить о госбюджете будущего года, который сейчас обсуждается в Рийгикогу, то что удалось сэкономить? Расходы сократились?

– Сэкономить особо не удалось. И хотя перед всеми министерствами была поставлена задача экономить, цифры показывают, что речь идет об экономии в несколько десятков тысяч евро. Здесь – чуть-чуть, там – чуть-чуть. Говорить о какой-то массовой экономии средств не приходится. Часть расходов будущего года перекинута на последующие годы. То есть, внесены чисто косметические правки.

Подробнее в повторе!

ЗАРПЛАТЫ УЧИТЕЛЕЙ. Студия Postimees: сколько придется ждать обещанного? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Joop!
ЗАРПЛАТЫ УЧИТЕЛЕЙ. Студия Postimees: сколько придется ждать обещанного? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Joop! Фото: Sander Ilvest
  • Как решать проблему зарплаты педагогов?
  • В чем смысл поддерживать бастующих педагогов, голосуя при этом за бюджет, в котором не предусмотрены деньги на повышение зарплат?
  • Что делать с нарушенными обещаниями? 
  • Как можно повысить доходы педагогов до 120% от среднего уровня по стране, замораживая их зарплаты?
  • Куда пойдут средства от повышения НДС и введения автоналога?
  • Недофинансирование не приведет к разрушению системы образования?
  • Допускает ли коалиция, что произойдет значительное расширение забастовки?
  • К чему приведет замораживание зарплат всех бюджетных сфер?
  • Что удалось сэкономить? На чем?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Joop! 

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