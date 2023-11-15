Одинец: зарплаты учителей хоть как-то растут, у спасателей, полицейских и судей – вообще заморожены

– Я полностью поддерживаю это обещание. Думаю, что правительство должно выполнять свои обещания. Проблема в том, что не было обозначено пошагово, как мы в реальности будем выходить на эти 120%.

Министру образования теперь приходится лавировать и придумывать самые разные возможности для того, чтобы хоть как-то поднять эти зарплаты.

Нужен коллективный договор. Такой договор есть в сфере медицины, и зарплаты медработников в следующем году повышаются.

– Станет ли это реальностью в школе?

– До сих пор этого не было. Ряд политиков использовали отсутствие коллективного договора для уклонения от своих обещаний. Уверенность в росте зарплат педагогам может обеспечить только коллективный договор.

– Вы поддерживаете бастующих педагогов, но при этом голосуете за бюджет, в котором не предусмотрены деньги на повышение зарплат. Где логика?

– Мы не можем говорить, что рост зарплат на 4,3% (в два раза меньше обещанного – прим. ред.) не является шагом к выполнению обещаний правительства.

Как депутаты парламента мы поддерживаем право учителей на забастовку и коллективный договор. С другой стороны, мы видим, что в госбюджете на следующий год уже мало что можно изменить.

– Что делать с нарушенными обещаниями?