Израиль начал военную операцию в главной больнице сектора Газа

Израильские военные заявили, что начали операцию против боевиков радикального исламистского движения ХАМАС в больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа. «На основе разведывательной информации и оперативной необходимости Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит точечную и целенаправленную операцию против ХАМАС в определенном районе больницы "Аль-Шифа"», - сообщили израильские военные в среду, 15 ноября.

«Среди сил ЦАХАЛ (участвующих в операции. - Ред.) есть медицинские работники и люди, владеющие арабским языком, которые прошли специальную подготовку, чтобы подготовиться к этой сложной и деликатной обстановке, с намерением не причинить вреда гражданскому населению, которое ХАМАС использует в качестве «живого щита», - указали израильские военные.

Армия призвала всех боевиков, находящихся в клинике, сдаться. ЦАХАЛ 14 ноября предупредил «соответствующие власти в Газе», что все военные действия на территории крупнейшей в секторе больницы должны прекратиться в течение 12 часов, однако этого не произошло, добавили военные.

В свою очередь, контролируемое ХАМАС управление здравоохранения сектора Газа возложило на ЦАХАЛ полную ответственность за жизнь медицинского персонала, пациентов и перемещенных лиц в клинике.

ВОЗ: Ситуация в госпитале - катастрофическая

Ранее Израиль заявил, что, по данным разведки, ХАМАС использует больницу и проходящие под ней туннели для маскировки военных операций. По всей видимости, там же удерживаются заложники, похищенные из Израиля. США заявили, что их собственная разведывательная информация подтверждает эти выводы. ХАМАС эти обвинения отрицает.

Президент США Джо Байден 13 ноября призвал Израиль обеспечить защиту клиники «Аль-Шифа». «Я надеюсь и ожидаю, что в отношении больницы будет меньше разрушительных действий. Больница должна быть защищена», - сказал глава Белого дома, передает агентство AFP.