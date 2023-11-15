Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски покидает ряды Центристской партии и присоединяется к фракции правящей Партии реформ.
Мария Юферева-Скуратовски покидает Центристскую партию: «Мне не хватает внутреннего содержания, ощущения доверия и видения перспективы»
Публикуем текст ее заявления в полном объеме:
Это одно из самых непростых решений в моей жизни, но я его принимаю. Все десять лет работы в Центристской партии у меня было четкое понимание, за что мы боремся и чьи интересы отстаиваем. К сожалению, острая борьба внутри партии привела к тому, что столь необходимый баланс был утерян, равно как и понимание того, куда мы идем и чего хотим достичь. Сейчас много говорится о важности структуры и дисциплины, но лично мне не хватает внутреннего содержания, ощущения доверия и видения перспективы.
Поэтому я приняла решение покинуть ряды Центристской партии. Я желаю удачи партии, новому руководству и всем людям, с которыми у меня сложились теплые и доверительные отношения. Покидая Центристскую партию, я не покидаю своих избирателей - я остаюсь депутатом Рийгикогу и с прежней энергией буду защищать Ваши интересы, отвечать на Ваши вопросы и решать Ваши проблемы.
Я прекрасно понимаю, что один в поле не воин, поэтому я решила присоединиться к фракции правящей Партии реформ в Рийгикогу. Несмотря на сегодняшние непопулярные, но необходимые решения правительства в виде повышения налогов, у реформистов есть план, как привести финансы Эстонии в порядок и запустить рост экономики.
Я планирую заниматься теми темами, которые и раньше были мне близки - энергетическая безопасность, образование и внешняя политика. Перед нами стоят серьезные вызовы, связанные со сложной международной обстановкой. Эпоха, а которую мы живем, требует от политиков смелых, но продуманных решений, которые должны обеспечить людям и стране экономическое благополучие и чувство безопасности.
Я вижу, что нам нужно улучшать предпринимательскую среду, уменьшать бюрократию и делать финансовый рынок более открытым. Кроме того, я поддерживаю инициативу правительства по реновации жилого фонда, что так важно для жильцов домов, построенных несколько десятков лет назад.
Приоритетным пунктом в моей работе является энергетическая безопасность и сохранение сланцевых электростанций, как необходимого резервного источника электроэнергии, до тех пор, пока это необходимо. Для того, чтобы предотвратить негативные прогнозы, необходимые решения необходимо принимать уже сегодня! Например, считаю, что завод по производству сланцевого масла должен быть запущен.
И разумеется, актуальным для меня является вопрос перехода образования на эстонский язык. Я буду открыто озвучивать проблемы в этой сфере и искать решение для них. Я знакома с этой темой, знаю педагогов и родителей, которых пугает этот переход. Но мы будем работать сообща и решать все вопросы.
Партия реформ приветствовала решение Юферевой-Скуратовской
Председатель фракции Партии Реформ в Рийгикогу Эркки Кельдо приветствовал решение Марии Юферевой-Скуратовской присоединиться к партии. «Партия реформ сейчас сосредоточена на реализации решений, получивших мандат на выборах, которые улучшат безопасность Эстонии, будут способствовать развитию нашей экономики и предоставят людям большую уверенность в будущем. Мне приятно, что наши ряды пополнятся человеком, который считает важными те же вещи», - сказал Кельдо.
Мария Юферева-Скуратовская является заместителем председателя Комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза. В 2021 году она защитила докторскую степень в университете Ювяскюля в Финляндии.
Из Центристской партии после избрания Михаила Кылварта председателем ушли уже несколько известных политиков, многие из которых перешли в партию «Отечество».
Юферева-Скуратовская стала третьим депутатом Рийгикогу, избранным от списка Центристской партии, кто покидает партию и переходит «под окно», то есть на места для депутатов, не входящих во фракции. Это связано с тем, что из фракции Рийгикогу можно уйти, но официально присоединиться к новой фракции нельзя. До нее то же самое сделали Яанус Карилайд и Тынис Мёльдер, перешедшие в «Отечество».