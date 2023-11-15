Мария Юферева-Скуратовски покидает Центристскую партию: «Мне не хватает внутреннего содержания, ощущения доверия и видения перспективы»

Я вижу, что нам нужно улучшать предпринимательскую среду, уменьшать бюрократию и делать финансовый рынок более открытым. Кроме того, я поддерживаю инициативу правительства по реновации жилого фонда, что так важно для жильцов домов, построенных несколько десятков лет назад.

Приоритетным пунктом в моей работе является энергетическая безопасность и сохранение сланцевых электростанций, как необходимого резервного источника электроэнергии, до тех пор, пока это необходимо. Для того, чтобы предотвратить негативные прогнозы, необходимые решения необходимо принимать уже сегодня! Например, считаю, что завод по производству сланцевого масла должен быть запущен.

И разумеется, актуальным для меня является вопрос перехода образования на эстонский язык. Я буду открыто озвучивать проблемы в этой сфере и искать решение для них. Я знакома с этой темой, знаю педагогов и родителей, которых пугает этот переход. Но мы будем работать сообща и решать все вопросы.

Партия реформ приветствовала решение Юферевой-Скуратовской

Председатель фракции Партии Реформ в Рийгикогу Эркки Кельдо приветствовал решение Марии Юферевой-Скуратовской присоединиться к партии. «Партия реформ сейчас сосредоточена на реализации решений, получивших мандат на выборах, которые улучшат безопасность Эстонии, будут способствовать развитию нашей экономики и предоставят людям большую уверенность в будущем. Мне приятно, что наши ряды пополнятся человеком, который считает важными те же вещи», - сказал Кельдо.

Мария Юферева-Скуратовская является заместителем председателя Комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза. В 2021 году она защитила докторскую степень в университете Ювяскюля в Финляндии.

Из Центристской партии после избрания Михаила Кылварта председателем ушли уже несколько известных политиков, многие из которых перешли в партию «Отечество».