Эстонская компания, производящая полевые госпитали, за время войны удвоила прибыль

Прошлый год стал рекордным для производящего полевые госпитали Semetron AS, мажоритарным акционером которого является бизнесмен Маргус Линнамяэ, пишет dv.ee.
Semetron в основном занимается продажей медицинского оборудования и аксессуаров. Оборот компании в прошлом году составил 30,7 миллиона евро, а чистая прибыль - более 3,5 миллиона евро. За год оборот компании увеличился на 50%, а прибыль увеличилась более чем в два раза.
По данным Semetron, в плане продаж рост пришелся исключительно на продукцию, связанную с медициной катастроф.