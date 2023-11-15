Эстонская компания, производящая полевые госпитали, за время войны удвоила прибыль

Semetron в основном занимается продажей медицинского оборудования и аксессуаров. Оборот компании в прошлом году составил 30,7 миллиона евро, а чистая прибыль - более 3,5 миллиона евро. За год оборот компании увеличился на 50%, а прибыль увеличилась более чем в два раза.