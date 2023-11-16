Юферева-Скуратовски: в рядах центристов нет чисток и репрессий, но возник дефицит внутреннего доверия

Хотя те комментарии, те сообщения, те звонки, которые мне вчера поступали, от избирателей и знакомых, как ни странно, в 90 процентах случаев содержали поддержку и понимание. Оставшиеся 10 процентов были критическими, один человек очень конкретно написал, что никогда больше не будет за меня голосовать, что очень сильно во мне разочарован.
Но 90 процентов реакций были позитивными, многие люди писали, что, мол, мы голосовали за тебя из-за того, что ты толковая и активная, что ты реально работаешь, что нам не так важно, в какой ты партии, главное, чтобы ты осталась сама собой. В этом плане я могу подтвердить: да, я остаюсь сама собой.
В это воскресенье у меня состоится встреча с костяком моих избирателей. Я пригласила на нее многих людей, с которыми я постоянно общаюсь, чтобы обсудить с ними сложившуюся ситуацию. Поговорить о том, как они ее видят, как я могу быть сейчас полезна, и, возможно, даже больше могу быть полезна, чем до вчерашнего дня, потому что я надеюсь стать мостиком между русскоязычными людьми, эстонцами и правительством.
Поскольку я умею вести переговоры, умею, если нужно, «доставать» и доносить свою точку зрения, то надеюсь, что что-то у меня получится. Что-то, конечно, и не получится, но, в общем, будем работать.
- Вы неоднократно очень жестко критиковали Партию реформ и лично Каю Каллас за принятые после выборов в Рийгикогу решения. Помню ваши очень острые критические комментарии в адрес правящей партии и в связи с налоговыми изменениями, и в связи с вопросом о недостаточном повышении зарплат учителям. Тем не менее, вы вступаете в ряды именно реформистов, верите ли вы, что вы сможете переубедить ваших новых однопартийцев, доказать им, что нельзя отменять какие-то пособия, что нужно любой ценой найти деньги на существенное повышение зарплаты учителям?