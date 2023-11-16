Юферева-Скуратовски: в рядах центристов нет чисток и репрессий, но возник дефицит внутреннего доверия

- Мария, можно ли ожидать, что при голосованиях по каким-то важным вопросам в Рийгикогу ваша позиция не всегда будет совпадать с позицией большинства во фракции реформистов, что у вас будет иногда, что называется, «особое мнение»?

- Пока конкретно я в этом направлении не думала, мне, наверное, надо увидеть сперва какой-то конкретный законопроект, но я бы напомнила, что при работе во фракции Центристской партии мне случалось оставаться при особом мнении. Были случаи, когда я или отказывалась от голосования, или голосовала вразрез с общим решением.

Так что если будет предлагаться что-то, что совершенно точно будет против моих убеждений, тогда я это не поддержу. Но я не могу прямо сейчас представить, что это могло бы быть! Ну, к примеру, если вдруг будет обсуждаться законопроект о том, что в Эстонии должны быть закрыты СМИ на русском языке и должна остаться только эстоноязычная пресса, то я проголосую против такого законопроекта. Но это просто пример, потому что я думаю, что такой законопроект вряд ли может родиться у реформистов.

Такие проекты могут предложить, вероятно, EKRE или «Отечество». Повторюсь, реформисты мне импонируют именно тем, что они заточены на экономику, на финансы. Они мало уделяют или вообще не уделяют внимания каким-то национальным вопросам, они хотят построить Эстонию, в которой будет хорошо жить. Так написано в программе партии, я ее очень хорошо изучила. Другое дело, насколько удастся это сделать, учитывая и состояние нынешнего бюджета, и всю непростую ситуацию в мире.

Мой выбор был прагматичным, потому что для реформистов на первом месте стоят вопросы экономики, а не вопросы каких-то эмоциональных сфер.