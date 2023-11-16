Время коммента ⟩ Проклятие работы: что стоит за растущей навязчивостью торговых агентов

Дэвид Гребер (слева) на демонстрации за права иммигрантов на Юнион Сквер в Нью-Йорке, май 2007. Фото: Wikimedia Commons

Первая проблема состоит в том, что любая работа все больше бюрократизируется. То, что какие-то ученые только и делают, что пишут заявки на гранты и отчеты по их освоению, хотя бы неопасно. А вот что школьные учителя тратят на заполнение формуляров больше времени, чем на работу с детьми, уже факт посерьезнее. Не говоря уже о врачах и других критически необходимых специалистах сферы жизнеобеспечения, также вынужденных все больше перекладывать бумажки.

Вторая – это обратная пропорция высокой заработной платы и пользы от работы. Упомянутые выше специалисты, труд которых обеспечивает нас необходимым, сами зачастую зарабатывают лишь на самое необходимое. И наоборот, «воротнички» разного уровня дороговизны следуют стандартам, которые специально для них разрабатывает индустрия потребления. Те, кто выигрывают конкурсы на должности с хитроумными названиями, формулировал Гребер, просто попадают в ротацию, и выгнать их с крутых позиций, так же сложно, как заставить делать на этих позициях что-то полезное.

В мир для немногих стремятся очень многие - таков закон отбора, названного когда-то естественным. Фото: Tomislav Miletic/pixsell/Pa Images

Мир бессмысленной высокооплачиваемой работы позиционируется как венец мечты. Если ты не имеешь к нему отношения, научись его хотя бы изображать, то есть пускать пыль в глаза, скрывая свои реальные доходы. Это не новая практика – создание видимости успеха составляет основное занятие городской буржуазии начиная с XIX века. Но откровенно бредовая работа и ее вторичные имитации – это уже порождение современности.

Люди, которые дежурят в торговых центрах, чтобы наброситься на прохожих, неслучайно так прекрасно одеты и отличаются, мягко говоря, непринужденными манерами. Американские коммивояжеры начала прошлого века хотя бы продавали недорогие материальные предметы – расчески, карандаши, носовые платки и бижутерию. Эти же работают витриной банковских расчетов и высоких технологий, поэтому и выглядеть должны лучше, чем какой-нибудь ботаник из IT-департамента, приносящий компании основной доход.

Хорошо в торговых центрах там, где «их» нет. Фото: Konstantin Sednev/EESTI MEEDIA/SCANPIX