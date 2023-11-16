В Петербурге задержаны топ-менеджеры компании Carlsberg

«Мы отказываемся заключать сделку на неприемлемых условиях, оправдывая незаконное поглощение нашего бизнеса в России. Мы продолжаем предпринимать все возможные действия, в том числе юридические, для защиты наших сотрудников, активов и операций», - было сказано в пресс-релизе датской компании.

Западные компании, которые приняли решение уйти с российского рынка, будут делать это на условиях, которые выдвинет правительство РФ, заявлял на этом фоне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Свободного выхода, конечно, сейчас быть не может, - комментировал Песков переживания иностранных компаний, которые хотят покинуть российский рынок. - Россия по-прежнему страна, которая остается открытой для зарубежных инвестиций».

После этого, по данным российских СМИ, Carlsberg направила российским властям официальное «предложение урегулирования путем переговоров», а в случае отсутствия справедливой сделки пообещала передать спор в международный третейский суд.

Ровно через месяц по адресам топ-менеджеров и в офисах «Балтики» прошло пятнадцать обысков. Фигурантам этого уголовного дела грозит до десяти лет лишения свободы.

«Фонтанка» утверждает, что связанные с Данией топ-менеджеры якобы передавали за границу права на российские бренды «Балтики», в том числе на аренду марки пива Zatecky Gus, которая в свое время была придумана для российского рынка. Российские следователи даже успели насчитать 100 миллионов рублей ущерба, который якобы причинили владельцы национализированного предприятия.

Собеседники «Фонтанки» назвали это уголовное дело «частью артподготовки перед затяжным и, видимо, международным выяснением отношений с Carlsberg по поводу брендов "Балтики" - родных и лицензионных».

Комментариев от компании Carlsberg по факту уголовного преследования своих российских сотрудников пока не поступало.