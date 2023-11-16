В Петербурге задержаны топ-менеджеры компании Carlsberg

Руководители российской дочки датской пивоваренной компании подозреваются в попытках помешать национализации предприятия российским правительством.
В России задержан президент пивоваренной компании «Балтика», которая до недавнего времени управлялась одним из лидеров мирового рынка - датской Carlsberg. Вместе с Денисом Шерстенниковым путинские силовики отправили за решетку вице-президента компании - Антона Рогачевского. Об этом 16 ноября сообщает петербургское издание «Фонтанка.ру».
По данным журналистов еще один топ-менеджер, директор «Балтики» по интеллектуальной собственности Елена Кузьмина, на обыски и задержание которой были выписаны необходимые документы, успела покинуть территорию России.
Задержанные топ-менеджеры пивоваренной компании являются профессионалами, которые получили образование не в РФ, и за годы работы в структурах Carlsberg Group руководили разными направлениями в разных странах.
«Поводом для обысков стало уголовное дело, первоначально возбужденное по статье 165 УК РФ («причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»), но затем следствие усмотрело признаки мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», - пишет «Фонтанка», уточняя, что суть «преступления» - защита интересов «недружественного» владельца Carlsberg Group.
Датская компания объявила о выходе с российского рынка в 2022 году. Лишь в конце июня 2023 года Carlsberg нашла покупателя и подписала с ним соглашение о продаже своего российского бизнеса - компании «Балтика». Сразу после этого президент РФ Путин подписал указ о национализации датской компании в России, после чего она была передана «во временное управление» российскому правительству.
В начале октября Carlsberg заявила, что не согласится с решением российских властей и запрещает использовать свои бренды теми, кто национализировал предприятие.
«Мы отказываемся заключать сделку на неприемлемых условиях, оправдывая незаконное поглощение нашего бизнеса в России. Мы продолжаем предпринимать все возможные действия, в том числе юридические, для защиты наших сотрудников, активов и операций», - было сказано в пресс-релизе датской компании.
Западные компании, которые приняли решение уйти с российского рынка, будут делать это на условиях, которые выдвинет правительство РФ, заявлял на этом фоне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Свободного выхода, конечно, сейчас быть не может, - комментировал Песков переживания иностранных компаний, которые хотят покинуть российский рынок. - Россия по-прежнему страна, которая остается открытой для зарубежных инвестиций».
После этого, по данным российских СМИ, Carlsberg направила российским властям официальное «предложение урегулирования путем переговоров», а в случае отсутствия справедливой сделки пообещала передать спор в международный третейский суд.
Ровно через месяц по адресам топ-менеджеров и в офисах «Балтики» прошло пятнадцать обысков. Фигурантам этого уголовного дела грозит до десяти лет лишения свободы.
«Фонтанка» утверждает, что связанные с Данией топ-менеджеры якобы передавали за границу права на российские бренды «Балтики», в том числе на аренду марки пива Zatecky Gus, которая в свое время была придумана для российского рынка. Российские следователи даже успели насчитать 100 миллионов рублей ущерба, который якобы причинили владельцы национализированного предприятия.
Собеседники «Фонтанки» назвали это уголовное дело «частью артподготовки перед затяжным и, видимо, международным выяснением отношений с Carlsberg по поводу брендов "Балтики" - родных и лицензионных».
Комментариев от компании Carlsberg по факту уголовного преследования своих российских сотрудников пока не поступало.
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