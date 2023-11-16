Финляндия закрывает границу с Россией

В правительстве Финляндии считают, что закрытие пунктов пересечения восточной границы остановит нелегальную миграцию в страну.

Три закрывающихся КПП граничат с Ленинградской областью, в МАПП Вяртсиля-Ниирала со стороны РФ находится в Карелии.

«Мы действовали решительно и быстро, чтобы ситуация на восточной границе не ухудшалась. В прошлый избирательный период были внесены изменения в Закон о пограничной охране именно для таких ситуаций. Теперь эти инструменты были использованы», - сказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Министр внутренних дел страны Мари Рантанен отмечает, что правительство готово к еще более решительным мерам, если потребуется.

«Есть указания на то, что органы власти или другие действующие лица иностранного государства принимали участие в незаконном пересечении границы и помогали людям попасть в Финляндию», - говорится в сообщении правительства Финляндии.

Тем, кто пересекает сухопутную границу между Финляндией и Россией, в период действия решения следует использовать другие пункты пересечения границы, кроме Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Даже граждане Финляндии должны использовать открытые пункты пересечения границы.

Подача заявлений на международную защиту, то есть на убежище, на сухопутной границе между Финляндией и Россией будет централизована в пунктах пересечения границы Вартиус и Салла, куда будут направлены и проведены стремящиеся попасть в страну.