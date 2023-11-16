Финляндия закрывает границу с Россией

Правительство Финляндии на внеочередном заседании в четверг решило закрыть границу в Юго-Восточной Финляндии. С 18 ноября 2023 года и как минимум до 18 февраля 2024 года перестают работать пункты пересечения границы в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Это основные КПП, граничащие с Россией.
В правительстве Финляндии считают, что закрытие пунктов пересечения восточной границы остановит нелегальную миграцию в страну.
Три закрывающихся КПП граничат с Ленинградской областью, в МАПП Вяртсиля-Ниирала со стороны РФ находится в Карелии.
«Мы действовали решительно и быстро, чтобы ситуация на восточной границе не ухудшалась. В прошлый избирательный период были внесены изменения в Закон о пограничной охране именно для таких ситуаций. Теперь эти инструменты были использованы», - сказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
Министр внутренних дел страны Мари Рантанен отмечает, что правительство готово к еще более решительным мерам, если потребуется.
«Есть указания на то, что органы власти или другие действующие лица иностранного государства принимали участие в незаконном пересечении границы и помогали людям попасть в Финляндию», - говорится в сообщении правительства Финляндии.
Тем, кто пересекает сухопутную границу между Финляндией и Россией, в период действия решения следует использовать другие пункты пересечения границы, кроме Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Даже граждане Финляндии должны использовать открытые пункты пересечения границы.
Подача заявлений на международную защиту, то есть на убежище, на сухопутной границе между Финляндией и Россией будет централизована в пунктах пересечения границы Вартиус и Салла, куда будут направлены и проведены стремящиеся попасть в страну.
Согласно статье 16 Закона о пограничной охране Финляндии, правительство может решить о закрытии пункта пересечения границы на определенный срок или на неопределенный срок, если закрытие необходимо для предотвращения серьезной угрозы общественному порядку, национальной безопасности или общественному здоровью. Правительство также может при необходимости решить о централизации подачи заявлений на международную защиту в одном или нескольких пунктах пересечения границы.
В прошлое воскресенье стало известно, что Финляндия больше не пускает в страну велосипедистов из России. В последние дни на границе были замечены изменения также в транспортных средствах, используемых для въезда в Финляндию. По словам Юкки Луккари, заместителя командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии, нелегальные иммигранты все чаще пытались въехать в Финляндию на велосипедах.
Ранее президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Финляндии Саули Ниинистё утверждали, что Россия целенаправленно использует мигрантов для дестабилизации обстановки в их странах. «Мы знаем, что пограничные органы России помогают недалеко от границы этим приезжим», - в частности, сказал Ниинистё в Бонне на пресс-конференции со своим германским коллегой. Его цитировало агентство DPA.
Россия, в своб очередь, заявила, что считает идею финских властей закрыть все КПП на российско-финской границе деструктивной и, по словам представителя российского МИДа Марии Захаровой, «готова обсудить озабоченности Хельсинки».
Rus.Postimees обратился в Министерство внутренних дел Эстонии с вопросами, обсуждал ли официальный Хельсинки это решение с Таллинном, и планирует ли правительство Эстонии вводить аналогичные ограничения на своей границе с РФ.
Ранее Rus.Postimees показывал, как выглядят «учения» российских пограничников в Ивангороде, когда по сигналу тревоги с дубинками в руках они выстраиваются в живую цепь перед мостом через Нарову.