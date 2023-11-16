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Международный союз наказал одного из лучших велогонщиков Эстонии за расистский жест

rus.postimees.ee
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Мадис Михкельс на переднем плане.
Мадис Михкельс на переднем плане. Фото: Marco Alpozzi

Международный союз велосипедистов (UCI) наложил на замешанного в расистском скандале эстонского велосипедиста Мадиса Михкельса (Intermarche-Circus-Wanty), наказание.

Один из лучших велогонщиков Эстонии должен был стартовать в велотуре по Китаю в октябре, но перед соревнованиями совершил глупость. В видеоролике своего товарища по команде Гербена Тейссена в социальных сетях он сделал так называемый жест с прищуренными глазами, за которым последовала буря возмущения. Команда не дала выйти на старт никому из них.

UCI также отреагировал на инцидент. Наказание было назначено примерно через месяц после происшествия: оба велосипедиста должны заплатить штраф и пройти антидискриминационный курс. Сумму штрафа не раскрыли.

«Мы грубовато шутили в компании, но не имели при этом никаких уничижительных мыслей по отношению к китайцам. Никогда в жизни я не думал и не хотел, чтобы что-то подобное распространилось в Интернете, но, к сожалению, это произошло. Я, конечно, сожалею о случившемся, но повторяю еще раз: нашей целью не было унижение китайцев", - сказал в октябре Михкельс изданию Postimees.

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