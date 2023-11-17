ЕС хочет ограничить пожилых водителей: «Накажут самых аккуратных», «Радикальных изменений не будет!»

То есть, определенные ограничения уже действуют. Новая директива ЕС на нас прямого влияния не окажет. Радикальных изменений, которые бы повлияли на нашу жизнь, не предвидится.

Комиссия Рийгикогу по делам ЕС обсуждала данный вопрос 19 мая, а большие обсуждения на уровне Евросоюза пройдут 4 декабря на заседании Совета министров транспорта, где Эстонию будет представлять министр климата Кристен Михал.

Данил Липатов: – Первоначальная задача директивы – снизить количество смертей на дорогах ЕС к 2030 году. При этом хорошо бы проанализировать, с чем мы боремся, ограничивая пожилых водителей?

Назовем главные причины ДТП. Основная – употребление алкоголя и наркотических веществ. Далее – нарушение скоростного режима, общение за рулем по телефону, неадекватное поведение пешеходов. В этом списке удельный вес аварий, связанных с водителями старшего возраста, – совершенно незначительный. Соответственно, применение ограничительных мер к очень большой социальной группе выглядит непропорционально.

– Германия утверждает, что этот закон сделает общество более бесчеловечным. Можно ли здесь усмотреть дискриминацию по возрасту?

Алексей Евграфов: – Да нет! Просто Германия – это та страна, которая, однажды выдав права, позволяет человеку пользоваться ими до конца жизни. В Эстонии водителей проверяют каждые 10 лет, а людей старше 65 – каждые пять лет. Считаю это правильным.