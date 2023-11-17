ЕС хочет ограничить пожилых водителей: «Накажут самых аккуратных», «Радикальных изменений не будет!»

- Липатов: расходы и изоляция увеличатся
- Евграфов: водителй 65+ проверяют чаще
Евросоюз подготовил законопроект, обязывающий водителей старше 70 лет проходить дополнительную проверку. Насколько такой закон необходим?
Евросоюз подготовил законопроект, обязывающий водителей старше 70 лет проходить дополнительную проверку. Насколько такой закон необходим?
В дискуссии приняли участие член парламентской комиссии по делам ЕС Алексей Евграфов (Центристская партия) и руководитель юридического бюро Progressor, юрист Данил Липатов.
Юрист Липатов не считает планируемые Евросоюзом меры пропорциональными поставленным целям. Ужесточение требований начинается с той возрастной группы, которая совершает меньше всего совершает аварий, отметил он. Кроме того, директива неизбежно повлечет за собой увеличение расходов, усилит стресс и изоляцию от общества пожилых людей.
По оценке Евграфова, директива ЕС коснется Эстонии минимально, поскольку в нашей стране ограничения уже действуют на протяжении 12 лет: все водители старше 65 лет, согласно Закону о дорожном движении, обязаны проходить медобследование каждые пять лет.
Фрагмент дискуссии:
– Насколько необходима новая евродиректива Эстонии?
Алексей Евграфов: – В данной директиве ЕС содержится 65 страниц, и проблемы возраста касается только одна статья закона. Основная задача – сделать более прозрачным и безопасным движение на дорогах Евросоюза. Например, создать единый портал ЕС, куда будут поступать все данные о нарушителях. Кроме того, необходимо оцифровать водительские права, легализовать права водителей, не проживающих в ЕС, и так далее.
Что касается пожилых водителей, то важно понимать, что каждая страна ЕС вправе трактовать директиву ЕС свободно.
Эстонии это коснется в меньшей степени, поскольку в нашей стране уже порядка 12 лет действует 101-я статья Закона о дорожном движении, которая говорит о том, что водители старше 65 лет должны проходить медобследование каждые пять лет. Более того, выдающий на пять лет справку врач вправе сократить этот срок.
То есть, определенные ограничения уже действуют. Новая директива ЕС на нас прямого влияния не окажет. Радикальных изменений, которые бы повлияли на нашу жизнь, не предвидится.
Комиссия Рийгикогу по делам ЕС обсуждала данный вопрос 19 мая, а большие обсуждения на уровне Евросоюза пройдут 4 декабря на заседании Совета министров транспорта, где Эстонию будет представлять министр климата Кристен Михал.
Данил Липатов: – Первоначальная задача директивы – снизить количество смертей на дорогах ЕС к 2030 году. При этом хорошо бы проанализировать, с чем мы боремся, ограничивая пожилых водителей?
Назовем главные причины ДТП. Основная – употребление алкоголя и наркотических веществ. Далее – нарушение скоростного режима, общение за рулем по телефону, неадекватное поведение пешеходов. В этом списке удельный вес аварий, связанных с водителями старшего возраста, – совершенно незначительный. Соответственно, применение ограничительных мер к очень большой социальной группе выглядит непропорционально.
– Германия утверждает, что этот закон сделает общество более бесчеловечным. Можно ли здесь усмотреть дискриминацию по возрасту?
Алексей Евграфов: – Да нет! Просто Германия – это та страна, которая, однажды выдав права, позволяет человеку пользоваться ими до конца жизни. В Эстонии водителей проверяют каждые 10 лет, а людей старше 65 – каждые пять лет. Считаю это правильным.
Стоит обратить внимание на показатель продолжительности здоровой жизни. В Эстонии цифры таковы: у мужчины – 55 лет, у женщины – 59 лет. В Германии эти показатели – на 9 и 7 лет больше соответственно. То есть, там люди намного дольше живут в здравии, сохраняют нормальную моторику, которая позволяет им более аккуратно водить транспортное средство. Этот факт надо учитывать!
Евросоюз устанавливает в этой директиве возрастной предел в 70 лет. При этом, по статистике, продолжительность здоровой жизни достигает 70 лет только в двух странах: на Мальте и в Швеции.
Данил Липатов: – В целом, ситуация складывается парадоксальная. Если мы говорим, что главная цель – снизить количество аварий и жертв на дороге, то почему мы беремся в первую очередь за ту возрастную группу, которая меньше всего совершает аварий? В то же время идут обсуждения того, чтобы разрешить управлять автомобилями начиная с 15 лет – то есть, той возрастной группе, которая больше склонна к риску и совершению аварий. Не противоречит ли это поставленным целям?
Есть и другой очень важный для Эстонии момент. Люди в возрасте – это наиболее социально незащищенная прослойка. У нас и так применяется к ним дополнительное обременение. Например, с точки зрения автоналога. Это больно по ним ударит! Подобные ограничения вкупе с другими лишат их возможности жить полноценной социальной жизнью. Данные меры явно не являются пропорциональными тому благу, которого мы хотим достигнуть.
Подробнее в повторе!
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Sand