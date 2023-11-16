В ближайшие дни ожидаются изрядные морозы

В ночь на субботу будет погода с переменной облачностью. Местами может пройти небольшой снег. Ветер будет переменного направления, на побережье преимущественно южный, 1–7 м/с. Ожидается температура 3–9 градусов холода, на побережье местами 0 градусов. Днем будет погода с переменной облачностью. Местами пройдет небольшой снег, на островах Западной Эстонии и на побережье также и мокрый снег. Ветер будет южный, преимущественно 2–8 м/с, во второй половине дня на островах и побережьях Западной Эстонии повернет на запад и усилится, порывы до 12 м/с. Температура воздуха будет колебаться от -4 до +2 градусов.

Ночью на воскресенье будет облачная с прояснениями погода. В некоторых местах выпадет небольшой снег, на островах и на западном побережье также пройдет мокрый снег. Ветер южный и юго-западный, 3–9, в Рижском заливе порывами до 13 м/с. Температура будет 2–7 градусов холода, на островах и западном побережье – до 2 градусов тепла. Днем будет пасмурно с прояснениями. Иногда пройдет небольшой снег и мокрый снег, на островах также и дождь. Ветер южный, 3–9, на побережье с порывами до 14 м/с. Температура воздуха будет от -2 до +4 градусов.