Путь водителя, который в среду, 15 ноября, врезался на микроавтобусе в стену торгового центра Tasku, также попал на камеры наблюдения, с помощью которых можно рассчитать примерную скорость автомобиля перед аварией. В центре города она могла достигать почти 160 км/ч.
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ВИДЕО ⟩ Скорость микроавтобуса, врезавшегося в ТЦ Tasku, могла составлять почти 160 км/ч
На записях камер видеонаблюдения в бизнес-центре Emajõgi, или Plasku, четко видно, как микроавтобус Volkswagen Transporter пересекает перекрестки и пешеходные переходы, двигаясь с холма Рийа в сторону моста Раху. С помощью этих ориентиров можно рассчитать примерную скорость автомобиля, разделив пройденное расстояние на затраченное время.