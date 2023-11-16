ВИДЕО ⟩ Скорость микроавтобуса, врезавшегося в ТЦ Tasku, могла составлять почти 160 км/ч

Путь водителя, который в среду, 15 ноября, врезался на микроавтобусе в стену торгового центра Tasku, также попал на камеры наблюдения, с помощью которых можно рассчитать примерную скорость автомобиля перед аварией. В центре города она могла достигать почти 160 км/ч.