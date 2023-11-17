В Финляндии планируются митинги против закрытия границ с Россией. Среди подписантов соответствующей петиции есть и жители Эстонии

На финском сайте по сбору подписей под петициями к властям появился призыв ослабить запрет на пересечение границы с Россией. Под петицией собрано уже около пяти тысяч подписей об отмене закрытия границы с Россией. Протестующие готовятся к митингам. Большая часть из подписавших требования живет в Финляндии. Однако среди других – эстонцы, россияне, чехи, норвежцы, американцы, шведы и даже ирландцы.

Они хотя убедить местные власти, что приграничное движение между Финляндией и Россией надо разрешить при наличии семейной связи.

Автором петиции является гражданин Финляндии Петри Маттинен, он живет в Иматре. Его супругу зовут Мария и в комментарии к своей, первой в петиции, подписи, он вопрошает: «Что говорит конституция о мобильности и свободе людей? Мы не преступники, хотя мы интернациональная семья».

«Могилы родственников приходится вывозить в Россию для ухода, так как встреча оставшихся родственников невозможна».

«У меня пожилые родители в России! Это невероятно — лишать людей возможности встречаться друг с другом! Мы люди!!! Нам бы хотелось увидеть маму и папу, детей и внуков! Ваше решение ужасно!»

«Внуки хотят увидеть своих бабушку и дедушку на Рождество. Обычные люди не виноваты в происходящем. Люди работают, ходят на работу, но на Рождество хотят увидеть родных».

«Необходимо найти другие способы решения иммиграционных проблем, кроме закрытия пограничных переходов. Права десятков тысяч людей свободно передвигаться и видеться с близкими родственниками не должны ограничиваться. Проблемы будут только усугубляться, и возникнут новые проблемы, когда такая политика будет продолжена».