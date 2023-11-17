Граждане самых разных стран подписывают петицию, которая появилась на финском сайте, где обсуждаются требования к властям. «Решение правительства полностью закрыть приграничное движение между Финляндией и Россией противоречит правам человека», - уверены подписанты.
В Финляндии планируются митинги против закрытия границ с Россией. Среди подписантов соответствующей петиции есть и жители Эстонии
На финском сайте по сбору подписей под петициями к властям появился призыв ослабить запрет на пересечение границы с Россией. Под петицией собрано уже около пяти тысяч подписей об отмене закрытия границы с Россией. Протестующие готовятся к митингам. Большая часть из подписавших требования живет в Финляндии. Однако среди других – эстонцы, россияне, чехи, норвежцы, американцы, шведы и даже ирландцы.
Они хотя убедить местные власти, что приграничное движение между Финляндией и Россией надо разрешить при наличии семейной связи.
Автором петиции является гражданин Финляндии Петри Маттинен, он живет в Иматре. Его супругу зовут Мария и в комментарии к своей, первой в петиции, подписи, он вопрошает: «Что говорит конституция о мобильности и свободе людей? Мы не преступники, хотя мы интернациональная семья».
Другие подписанты приводят схожие аргументы.
«Могилы родственников приходится вывозить в Россию для ухода, так как встреча оставшихся родственников невозможна».
«У меня пожилые родители в России! Это невероятно — лишать людей возможности встречаться друг с другом! Мы люди!!! Нам бы хотелось увидеть маму и папу, детей и внуков! Ваше решение ужасно!»
«Внуки хотят увидеть своих бабушку и дедушку на Рождество. Обычные люди не виноваты в происходящем. Люди работают, ходят на работу, но на Рождество хотят увидеть родных».
«Необходимо найти другие способы решения иммиграционных проблем, кроме закрытия пограничных переходов. Права десятков тысяч людей свободно передвигаться и видеться с близкими родственниками не должны ограничиваться. Проблемы будут только усугубляться, и возникнут новые проблемы, когда такая политика будет продолжена».
В финском сегменте соцсетей также объявлен сбор участников демонстраций против решения о закрытии границ. Одна из таких акций намечена в Хельсинки, у здания парламента на улице Маннергейма, — в субботу, 18 ноября, с 11 до 14 часов по местному времени.
Автор призыва отмечает, что подал в местную полицию уведомление о проведении митинга. Кроме того, в закрытом чате обсуждается и акция протеста в Лаппеэнранте в ближайшие дни.
Вчера правительство Финляндии на экстренном заседании приняло решение закрыть четыре основных КПП на российско-финской границе из-за растущего потока мигрантов. Финские погранпереходы на границе с Ленобластью и Карелией закроются в ночь на субботу 18 ноября.