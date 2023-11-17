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В Финляндии планируются митинги против закрытия границ с Россией. Среди подписантов соответствующей петиции есть и жители Эстонии

rus.postimees.ee
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Пограничники и пограничная собака во время медиа-мероприятия Пограничной службы Финляндии RAJA на финско-российской границе в Иматре, Финляндия, 26 октября 2023 года. Финляндия построит забор на границе с Россией. Общая огороженная территория составит 200 км и будет расположена в различных стратегических точках.
Пограничники и пограничная собака во время медиа-мероприятия Пограничной службы Финляндии RAJA на финско-российской границе в Иматре, Финляндия, 26 октября 2023 года. Финляндия построит забор на границе с Россией. Общая огороженная территория составит 200 км и будет расположена в различных стратегических точках. Фото: Jussi Nukari/LEHTIKUVA/SIPA

Граждане самых разных стран подписывают петицию, которая появилась на финском сайте, где обсуждаются требования к властям. «Решение правительства полностью закрыть приграничное движение между Финляндией и Россией противоречит правам человека», - уверены подписанты.

На финском сайте по сбору подписей под петициями к властям появился призыв ослабить запрет на пересечение границы с Россией. Под петицией собрано уже около пяти тысяч подписей об отмене закрытия границы с Россией. Протестующие готовятся к митингам. Большая часть из подписавших требования живет в Финляндии. Однако среди других – эстонцы, россияне, чехи, норвежцы, американцы, шведы и даже ирландцы.

Они хотя убедить местные власти, что приграничное движение между Финляндией и Россией надо разрешить при наличии семейной связи.

Автором петиции является гражданин Финляндии Петри Маттинен, он живет в Иматре. Его супругу зовут Мария и в комментарии к своей, первой в петиции, подписи, он вопрошает: «Что говорит конституция о мобильности и свободе людей? Мы не преступники, хотя мы интернациональная семья».

Другие подписанты приводят схожие аргументы.

«Могилы родственников приходится вывозить в Россию для ухода, так как встреча оставшихся родственников невозможна».

«У меня пожилые родители в России! Это невероятно — лишать людей возможности встречаться друг с другом! Мы люди!!! Нам бы хотелось увидеть маму и папу, детей и внуков! Ваше решение ужасно!»

«Внуки хотят увидеть своих бабушку и дедушку на Рождество. Обычные люди не виноваты в происходящем. Люди работают, ходят на работу, но на Рождество хотят увидеть родных».

«Необходимо найти другие способы решения иммиграционных проблем, кроме закрытия пограничных переходов. Права десятков тысяч людей свободно передвигаться и видеться с близкими родственниками не должны ограничиваться. Проблемы будут только усугубляться, и возникнут новые проблемы, когда такая политика будет продолжена».

В финском сегменте соцсетей также объявлен сбор участников демонстраций против решения о закрытии границ. Одна из таких акций намечена в Хельсинки, у здания парламента на улице Маннергейма, — в субботу, 18 ноября, с 11 до 14 часов по местному времени.

Автор призыва отмечает, что подал в местную полицию уведомление о проведении митинга. Кроме того, в закрытом чате обсуждается и акция протеста в Лаппеэнранте в ближайшие дни.

Вчера правительство Финляндии на экстренном заседании приняло решение закрыть четыре основных КПП на российско-финской границе из-за растущего потока мигрантов. Финские погранпереходы на границе с Ленобластью и Карелией закроются в ночь на субботу 18 ноября.

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