ВИДЕО ⟩ В Хельсинки прошел митинг против закрытия границы с Россией

Вчера в финском сегменте соцсетей был объявлен сбор участников демонстраций против решения о закрытии границ. Одна из таких акций прошла сегодня в Хельсинки. Кроме того, организаторы обсуждают и проведение протеста в городе Лаппеэнранта в ближайшие дни.

A rally is held in Helsinki against the closure of the border crossing with Russia pic.twitter.com/kzN9E3Pa38 — NEXTA (@nexta_tv) November 18, 2023

Издание Yle сообщает, что на акции присутствовали около 50 русскоязычных граждан.

«Мы полностью поддерживаем стремление Финляндии к безопасности, к защите своих границ. Мы тоже живем здесь и тоже хотим безопасности. Но мы и за то, чтобы право наше на перемещение и на связь с семьей не нарушалось. Мы уверены, что есть путь, который позволит и защитить безопасность Финляндии», - сказала Yle один из организаторов митинга Ольга Чертоусова, которая переехала в Финляндию в мае в связи с работой мужа.

Позавчера правительство Финляндии на экстренном заседании приняло решение закрыть четыре основных КПП на российско-финской границе из-за растущего потока мигрантов. Финские погранпереходы на границе с Ленобластью и Карелией закрылись сегодня ночью.