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ВИДЕО ⟩ В Хельсинки прошел митинг против закрытия границы с Россией

rus.postimees.ee
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Парламент Финляндии.
Парламент Финляндии. Фото: Peeter Langovits

Сегодня у здания парламента Финляндии на улице Маннергейма прошел митинг против закрытия границы с Россией.

Вчера в финском сегменте соцсетей был объявлен сбор участников демонстраций против решения о закрытии границ. Одна из таких акций прошла сегодня в Хельсинки. Кроме того, организаторы обсуждают и проведение протеста в городе Лаппеэнранта в ближайшие дни.

Издание Yle сообщает, что на акции присутствовали около 50 русскоязычных граждан. 

«Мы полностью поддерживаем стремление Финляндии к безопасности, к защите своих границ. Мы тоже живем здесь и тоже хотим безопасности. Но мы и за то, чтобы право наше на перемещение и на связь с семьей не нарушалось. Мы уверены, что есть путь, который позволит и защитить безопасность Финляндии», - сказала Yle один из организаторов митинга Ольга Чертоусова, которая переехала в Финляндию в мае в связи с работой мужа.

Позавчера правительство Финляндии на экстренном заседании приняло решение закрыть четыре основных КПП на российско-финской границе из-за растущего потока мигрантов. Финские погранпереходы на границе с Ленобластью и Карелией закрылись сегодня ночью.

Возможность закрытия погранпереходов с Россией также рассматривает Эстония. 

«Эстония знала о решении Финляндии закрыть четыре пункта пропуска. Это, конечно, может означать, что люди, которые до сих пор собирались у этих границ, окажутся на эстонских пограничных переходах», - ответил в четверг вечером руководитель пограничной службы Вейко Коммусаар на вопрос Rus.Postimees о согласованности с Таллинном решений Хельсинки.

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