Сотрудница таллиннского завода, сократившего 20 человек: мы ушли из-за неприглядного отношения руководства

Технолог завода Лийна Кангур, которая была там также уполномоченной по трудовой среде сказала, что о переезде было известно давно и никто из-за этого от работы не отказывался.

Однако два месяца назад оказалось, что меняется не только месторасположение завода: если раньше рабочий день начинался в промежутке с семи до восьми часов утра, то теперь - строго в семь, что не подходит, например, для родителей маленьких детей, которых надо отводить в садик.

Директор завода Урмо Сисаск заявил на это, что необходимость начинать в семь продиктована договоренностью с автобусной фирмой, которая будет привозить работников на завод.