Политолог Тынис Лехт: Кая Каллас получила от однопартийцев желтую карточку

«Я не уверен, что небольшой ремонт правительства, например, выставление Вырклаэва или кого-то еще в коридор, что-то изменит», - сказал Лехт в утренней программе Äripäev.

Газета сообщает, что наибольшую критику вызвала экономическая политика, проводимая Партией реформ.

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Postimees писал в субботу, что Кая Каллас получила меньше голосов на выборах лидера Партии реформ, чем некоторые ее коллеги по партии - на выборах в правление, хотя Кая Каллас была единственным кандидатом на пост председателя.