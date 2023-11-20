Политолог Тынис Лехт: Кая Каллас получила от однопартийцев желтую карточку

Политолог Тынис Лехт полагает, что на съезде Партии реформ Кая Каллас получила желтую карточку очень насыщенного оттенка. Небольшие изменения, по оценке Лехта, не улучшат реноме премьер-министра, пишет Äripäev.
«Я не уверен, что небольшой ремонт правительства, например, выставление Вырклаэва или кого-то еще в коридор, что-то изменит», - сказал Лехт в утренней программе Äripäev.
Газета сообщает, что наибольшую критику вызвала экономическая политика, проводимая Партией реформ.
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Postimees писал в субботу, что Кая Каллас получила меньше голосов на выборах лидера Партии реформ, чем некоторые ее коллеги по партии - на выборах в правление, хотя Кая Каллас была единственным кандидатом на пост председателя.
Вне правления остался министр финансов Март Вырклаэв, по словам которого, у него не было времени на предвыборную агитацию из-за плотного рабочего графика.