Пн, 20.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Политолог Тынис Лехт: Кая Каллас получила от однопартийцев желтую карточку

PM Majandus
Facebook
Comments
Кая Каллас и Март Вырклаэв.
Кая Каллас и Март Вырклаэв. Фото: Madis Veltman

Политолог Тынис Лехт полагает, что на съезде Партии реформ Кая Каллас получила желтую карточку очень насыщенного оттенка. Небольшие изменения, по оценке Лехта, не улучшат реноме премьер-министра, пишет Äripäev.

«Я не уверен, что небольшой ремонт правительства, например, выставление Вырклаэва или кого-то еще в коридор, что-то изменит», - сказал Лехт в утренней программе Äripäev.

Газета сообщает, что наибольшую критику вызвала экономическая политика, проводимая Партией реформ.

Подробнее читайте в Äripäev.

Postimees писал в субботу, что Кая Каллас получила меньше голосов на выборах лидера Партии реформ, чем некоторые ее коллеги по партии - на выборах в правление, хотя Кая Каллас была единственным кандидатом на пост председателя.

Вне правления остался министр финансов Март Вырклаэв, по словам которого, у него не было времени на предвыборную агитацию из-за плотного рабочего графика.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх