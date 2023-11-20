ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Можно ли взыскать с работника расходы за обучение, если тот увольняется спустя неделю?

В соответствии со ст. 28 ч. 2 п. 5 Закона о трудовом договоре работодатель обязан обеспечить работнику обучение в интересах компании с целью развития знаний и навыков на рабочем месте, нести расходы на обучение и выплачивать среднюю заработную плату в период обучения. Таким образом, расходы, связанные с обучением, обычно несет работодатель. В данном контексте имеется в виду обучение, которое служит интересам бизнеса работодателя.

Например, если работодатель нанимает работника по обслуживанию клиентов, он обеспечивает первоначальное обучение и, при необходимости, тренинги по работе с клиентами и навыкам продаж. То же самое касается и других профессий, где работодатель обязан обеспечить работнику начальную подготовку, необходимую для выполнения данной работы. Таким образом, обучение, предусмотренное ст. 28 Закона о трудовом договоре, является обязанностью работодателя и не может быть предметом соглашения о возмещении расходов на обучение. Если работник решает уволиться, то работодатель, как правило, не вправе требовать возмещения расходов на обучение.

Возмещение расходов на обучение возможно только в случае заключения соответствующего соглашения (ст. 34 ч. 1 Закона о трудовом договоре). Следует подчеркнуть, что такое соглашение может быть заключено для возмещения расходов на обучение, которые не входят в упомянутое выше обязательство работодателя по обучению. При заключении соглашения о расходах на обучение необходимо также согласовать период действия обязательств, который должен быть связан с расходами, понесенными работодателем. Чем выше затраты на обучение, тем дольше период действия обязательств, и наоборот. Согласно ст. 34 ч. 2 Закона о трудовом договоре, соглашение о расходах на обучение действительно только в том случае, если оно заключено в письменной форме, указаны содержание и стоимость обучения, а срок обязательности не превышает трех лет и не является необоснованно длительным по отношению к стоимости обучения.